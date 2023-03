La querellada per difondre faules sobre la dona de Pedro Sánchez: “Déu m’ha encomanat aquesta batalla espiritual”

Pilar Baselga, la tertuliana difusora de faules que va acusar Begoña Gómez, dona de Pedro Sánchez, d’estar implicada en una trama de narcotràfic al Marroc i d’ocultar a l’opinió pública la seua pretesa condició de transsexual, afronta una querella per injúries i calúmnies. També una petició de pena de set anys i mig de presó per part de la Fiscalia per haver sigut una de les principals difusores de la faula del Bar España, després d’una condemna anterior per intromissió il·legítima del dret a l’honor.

La dona encara la querella amb el suport del submon conspiranoic hispanoparlant, de què forma part com una propagadora activa de faules de tota mena. Així doncs, després de la informació d’elDiario.es sobre les accions judicials empreses per Begoña Gómez, a qui es referia despectivament com a ‘Begoño’ en un programa de Distrito TV, Baselga ha demanat ajuda als seus milers de seguidors en el seu canal de Telegram per a armar la seua defensa jurídica.

En un dels seus últims missatges, sol·licita que li remeten per correu electrònic –amb una discreció “totalment garantida”– “qualsevol informació” o “captures de pantalla”, a més d’articles, mems o vídeos, relacionats amb el “naixement, infància i joventut de Bego”, el seu embaràs i fins i tot “les seues xiquetes” (en al·lusió a les dues filles menors d’edat del matrimoni) o dades del seu casament amb Pedro Sánchez.

També sol·licita als seus més de 15.000 seguidors en Telegram material sobre “Bego al Marroc”, en referència a una faula nascuda en un web francés de l’àmbit conspiranoic del qual es van fer ressò mitjans espanyols com OkDiario, que qualificava a France Soir de “prestigiós diari francés” (en realitat es tracta d’una veterana capçalera del país veí publicada entre el 1944 i el 2011 i reconvertida en un portal en línia extremadament polèmic que difon tota mena de complots i disbarats).

“Això ara com ara, ja us aniré dient més endavant”, afig Pilar Balsega, que emmarca la querella en “una guerra espiritual”. “Tots nosaltres i els nostres fills i nets estan implicats” en la pretesa batalla a què fa referència.

La tertuliana ja va ser condemnada pel Jutjat de Primera Instància número 4 de Castelló per intromissió il·legítima del dret a l’honor d’una magistrada reiteradament perseguida per una variada col·lecció de propagadors de la faula del Bar España que s’asseuran en el banc dels acusats en un judici en què se’ls demana una responsabilitat civil de 2,4 milions d’euros. El judici, segons fonts jurídiques consultades per aquest diari, encara està pendent d’assenyalament.

“Una guerra espiritual del mal contra el bé”

En un àudio recent remés als seus seguidors en el mateix canal de Telegram, la difusora de faules assegura que “molta gent” li ha fet arribar “missatges de suport i solidaritat”, després de la querella de la dona de Pedro Sánchez. Pilar Baselga es troba “superbé”, segons diu. Els problemes judicials que encara no semblen frenar la seua activitat en Telegram, en què difon tota mena de teories de la conspiració en els seus registres més variats.

A més d’armar la seua defensa jurídica amb “captures de pantalla” de les faules que circulen en la xarxa, la tertuliana s’escuda en una mena de batalla religiosa per a justificar les accions judicials de Begoña Gómez: “Veig que això Déu ho ha volgut així, s’ha cristal·litzat en mi”, afirma.

“Hi ha en aquest moment, tots ho hem vist, una guerra espiritual del mal contra el bé, de la foscor contra la llum, de la mentida contra la veritat i crec que Déu m’ha encomanat aquesta batalla”, declara en l’àudio.

Encara que Baselga declina aportar més detalls –“ara com ara no vull revelar res”, adverteix– perquè considerar que la “vigilen”. “No estic sola, en som molts, així que ja us aniré dient”, postil·la. I conclou amb visible optimisme amb vista a la querella per injúries i calúmnies: “Guanyarem”.