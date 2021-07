Reforçar l’educació pública en pandèmia: Madrid i la Comunitat Valenciana, dos models oposats

La comparativa és sagnant. Un informe elaborat per Compromís i Más Madrid sobre la despesa en Educació dels executius autonòmics madrileny i valencià dibuixa dos models de polítiques públiques diametralment diferents. Per al pròxim curs, el conseller valencià d’Educació, Vicent Marzà, ha anunciat un increment del 15% del professorat i una inversió addicional de 34,9 milions d’euros davant dels 3.000 docents que ha anunciat la Comunitat de Madrid, un 27% dels quals va prometre contractar el curs anterior.

En el curs escolar que va coincidir amb l’esclat de la crisi sanitària per la pandèmia de la COVID-19, l’executiu valencià va acordar amb la cooperativa Consum l’enviament de vals de supermercat per valor de 60 euros per a compres de productes bàsics de supermercat cada 15 dies lectius per als 58.925 alumnes beneficiaris de la beca de menjador (amb una inversió de 14,6 milions d’euros). La Comunitat de Madrid, per contra, va proporcionar menús de les empreses Telepizza, Rodilla i Viena Capellanes per als fills de famílies beneficiàries de la renda mínima d’inserció durant dos mesos (amb 11.500 beneficiaris) i amb una inversió de tot just 892.235 euros.

La Conselleria d’Educació va distribuir tauletes amb connexió a Internet per a 14.000 alumnes amb un índex socioeconòmic vulnerable (2,8 milions d’inversió). La Comunitat de Madrid, de la seua banda, va signar acords amb la Fundación Telefónica i la Fundació La Caixa que va beneficiar un miler d’alumnes.

Les empreses de menjador es van emportar una maçada ben severa a Madrid. Mentre que en les firmes que s’encarreguen dels menjadors en els col·legis valencians cap treballador va passar a estar en un ERTO (amb una inversió de 24,18 milions per a pagar les despeses corrents i de personal), l’executiu de Díaz Ayuso va suspendre els contractes.

Per a les empreses de transport escolar, el Consell va destinar indemnitzacions entre el 70% i el 80% de la seua facturació habitual, mentre que la Comunitat de Madrid les va rebaixar al 50%. En matèria d’escoles infantils, mentre que Marzà va usar els fons del Bo Infantil (16,7 milions) per a pal·liar els efectes del confinament i poder fer front a les despeses corrents i de personal, el Govern de Díaz Ayuso va suspendre tots els convenis.

En els centres docents valencians es van contractar uns 4.600 mestres i professors addicionals amb l’acord dels sindicats de l’educació pública i concertada. Mentrestant, a la Comunitat de Madrid es va anunciar la contractació d’11.000 docents, encara que, en l’acord sectorial signat amb els sindicats, l’executiu madrileny es va comprometre a contractar-ne 600.

“Curiosament, la suma de professors de reforç d’educació Primària i Secundària dona com a resultat 1.117 docents, la xifra d’acomiadats abans de les vacances de Nadal del 2020”, diu l’informe elaborat conjuntament entre Compromís i Más Madrid. “Es podria deduir que la resta del professorat no era professorat de reforç COVID, sinó contractació d’interins per a donar resposta a les necessitats estructurals del curs, amb independència que aquest haguera sigut pandèmic o no”, afig l’informe.

El Govern del Pacte del Botànic, per part seua, va contractar més de 3.000 monitors de menjador, mentre que a la Comunitat de Madrid “l’oposició ha preguntat diverses vegades i des del Govern asseguren que no tenen aquestes dades, perquè han fet convenis amb ajuntaments i les empreses són les encarregades d’aquest reforç”.

A més, el Govern valencià ha sigut l’únic executiu autonòmic a adquirir de manera massiva purificadors d’aire amb filtre HEPA (8.000 unitats) per reforçar la ventilació en els centres educatius, que se sumen als més de set milions de màscares FFP2, amb una inversió de tres milions d’euros (per al pròxim curs s’han adquirit, d’entrada, 15,5 milions de tapaboques i quasi un milió de litres de gel hidroalcohòlic).

Per al pròxim curs escolar 2021-2022, la Comunitat de Madrid ha anunciat la contractació de 3.000 docents, un 27% dels quals va prometre contractar el curs anterior, encara que se’n desconeix la xifra definitiva, segons assegura l’informe. El conseller valencià d’Educació, Vicent Marzà, ha anunciat la contractació d’un 15% de personal extraordinari per al pròxim curs, a més d’una xifra similar a la del curs passat de personal monitor de menjador.

En matèria d’inversió en material d’higiene i protecció, Marzà ha anunciat una inversió extraordinària de 39 milions per als centres. També la creació de 99 aules gratuïtes de 2 anys, que passaran a tindre més de 16.000 places de 0 a 3 anys.

Joan Baldoví, diputat de Compromís en el Congrés, ha denunciat que la política educativa de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso durant la pandèmia “ha resultat un Happy Meal, de mala qualitat i molta propaganda”. “En Compromís hem fet seure la comunitat educativa en la taula i hem preguntat què necessitaven”, afig Baldoví, que conclou: “Davant la cheeseburger de la dreta, Marzà ha plantat una paella plena d’ingredients”.