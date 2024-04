La retallada de 244 grups a les Escoles Oficials d’Idiomes valencianes “afecta 61 docents i 8.450 places per a alumnes”

Les plataformes sindicals han fet una crida a participar en la protesta prevista per a dimecres, 17 d’abril, a les 13.30 a les portes de la Conselleria d’Educació a València per les “retallades en oferta i grups” a les Escoles Oficials d’Idiomes (EOI) de la Comunitat Valenciana.

Des del Sindicat de Treballadors i Treballadores de l’Ensenyament del País Valencià (Stepv-Iv) han convidat tot el professorat i l’alumnat a participar en aquesta convocatòria per a expressar el seu rebuig a aquestes “retallades”, que, d’acord amb els seus càlculs, afecten “al voltant de 244 grups eliminats, 8.450 places d’alumnat menys i 61 docents que desapareixen”.

El sindicat –que critica que la Conselleria intente justificar les retallades a les EOI amb l’eufemisme de l’“optimització de recursos”– basa aquests números en la informació proporcionada i analitzada dels centres.

De moment, tal com expliquen des dels representants del professorat, l’abast de les retallades comportaria “de manera desigual” afectacions a una gran part de les EOI de la Comunitat “amb un total de 244 grups eliminats, 8.540 places menys disponibles per l’alumnat i al voltant d’unes 60 places o docents que es queden fora del sistema o sense faena”.

De fet, afigen, l’impacte en algunes escoles queda “relativament distorsionat perquè l’oferta dels grups que impartia l’EOI virtual s’han redistribuït i han creat una falsa impressió de creixement”.

Lamenta l’Stepv que Educació “continua sense facilitar dades concretes de cap centre”, malgrat la demanda que aquesta organització va fer de manera formal a la Direcció General de Centres i al Servei de Relacions Institucionals“. En aquesta mateixa comunicació, es va sol·licitar ”una reunió urgent per a parlar de totes les problemàtiques associades a les propostes de retallada“.

“Desmantellament” de les EOI

També la Federació d’Ensenyament de CCOO (FE CCOO PV) ha criticat “la dinàmica de retallades” per part de la Conselleria d’Educació i que ara es traduïx en “el desmantellament que s’inicia en les EOI”.

“L’Administració ja no retalla de manera encoberta, sinó que trau les tisores i ataca un servei públic que és l’única opció per a moltes persones amb recursos limitats, que necessiten formar-se en idiomes per al seu desenvolupament professional, formatiu o, fins i tot, desenvolupament vital”, retrau.

El sindicat ha sol·licitat a la Generalitat “les xifres d’aquestes retallades, no sols quant a la minva de grups i oferta formativa, sinó també a la pèrdua de professorat i les seues repercussions laborals”. “Fins ara –prossegueixen–, les úniques xifres que tenim són les que des de totes les EOI ens fan arribar i, a pesar que les retallades arriben a quasi totes les llengües, cal destacar les de castellà, àrab i basc, mentre que ‘curiosament’ no afecten l’anglés”.

“L’Administració al·lega un ajust de l’oferta a la demanda, però la realitat és que només cal tindre una conversa breu amb els departaments de les diferents EOI per a veure que és molta la gent que quedarà fora volent formar-se en alguna llengua, ja que l’oferta de places és absolutament insuficient. Fins i tot alumnat que ha iniciat ja els seus estudis veuen perillar la seua plaça per a continuar-los”, alerten des de la federació. Per tot això, des de CCOO se sumen a la protesta convocada a què mostren un “suport absolut”.

UGT-Ensenyament del País Valencià ja va informar al final de la setmana passada d’una trobada amb el professorat de l’EOI de València, al barri de la Saïdia, per a conéixer “la situació de malestar i preocupació” que, segons afirma aquesta organització sindical, “ha generat l’atac de retallades llançat per Educació amb total nocturnitat i traïdoria”.

UGT recalca que els docents s’han trobat que se’ls ha enviat una ordre de plantilla per a confeccionar horaris “amb la reducció de grups, que afecta greument almenys 9 de 16 idiomes, ja establida a la brava”. Entre “els més afectats” estan l’àrab i el basc, dels quals se suprimeix l’ensenyament presencial i passen a modalitat en línia, i l’espanyol per a estrangers, “que és un dels que més demanda tenen, sense oferta suficient, i malgrat això s’executa una retallada salvatge i passa de 23 a 15 grups”.

Segons el sindicat, “aquestes retallades suposaran la pèrdua d’ocupacions de nombrosos docents, sobretot molts interins” i apunta que “cap excusa tècnica serveix per a justificar cap retallada ací, ni tampoc el caràcter més minoritari o amb menys matrícula d’idiomes com l’àrab o el basc perquè les EOI ofereixen un servei públic”.

Reducció de les classes presencials

D’altra banda, retrauen una altra “línia d’atac a la qualitat de l’ensenyament en les EOI, amb una mal dissimulada reducció de les classes presencials per classes en línia”. “Després de la supressió de l’EOI Virtual, s’havia promés a les EOI que això redundaria en més professorat per a les escoles i grups presencials, i que no es donaria aquest fet, però tot indica que s’incompleixen compromisos i es fa mal a la qualitat de l’ensenyament públic d’idiomes”.

UGT qualifica de “justes” les reivindicacions del col·lectiu docent i, per tant, convida a “donar-los suport des de les organitzacions sindicals”.

Per part seua, la Conselleria d’Educació defensa que la “reorganització” de grups i la “potenciació” de l’ensenyament semipresencial i en línia per al pròxim curs “optimitzarà recursos” a les escoles oficials d’idiomes.

En aquest sentit, el departament que dirigeix José Antonio Rovira explica que la reorganització d’alguns grups s’ha considerat “necessària” després d’avaluar les dades d’oferta i matrícula i que la inspecció educativa haja analitzat la situació de les EOI durant aquest curs.

Així, prossegueixen, en alguns centres s’han detectat grups amb una “presència mínima” d’alumnat, amb classes que no arribaven a cinc estudiants, circumstància que en alguns casos es repetia en diversos torns d’un mateix idioma o nivell, per la qual cosa s’ha proposat agrupar aquests grups el pròxim curs.

Més de 94.000 places oferides aquest curs

Aquest curs es van oferir un total de 94.089 places entre grups d’ensenyament formal i complementaris. No obstant això, la matrícula total va ser de 56.922 alumnes, cosa que representa el 61 per cent d’ocupació sobre oferta. A més, en estudis posteriors s’ha observat que la mitjana d’abandó suposa el 32% de l’alumnat matriculat.

Una vegada analitzades les dades, s’han proposat una sèrie d’ajustos, seguint criteris de matrícula d’aquest curs, com a resultat d’un procés “exhaustiu d’avaluació i anàlisi de la demanda”. Aquestes adaptacions es duran a terme tenint en compte la condició del professorat, respectant el professorat funcionari de carrera i estabilitzat per procediment extraordinari, i no se suprimiran places ni es desplaçarà docents, han assegurat des de la Conselleria.

Educació considera “necessari” poder “reorganitzar” l’ensenyament d’idiomes a l’hora d’optimitzar “els recursos disponibles”. És el cas dels estudis de basc, que es mantenen, però que pel seu baix nombre d’alumnes matriculats passa a ser en línia, cosa que garanteix que l’alumnat matriculat puga continuar cursant els estudis d’aquest idioma.

La reestructuració de les Escoles Oficials d’Idiomes era una “necessitat vista en els últims anys” per a “adaptar aquest ensenyament als nous temps”. Les noves EOI, amb ensenyament presencial, semipresencial –una de les novetats del pròxim curs– i a distància –fet que suposa un increment de grups en set centres en el curs 24/25– permetran arribar a un segment de la població més ampli i de manera més còmoda, recalquen.