Ribó demana a la DGT flexibilitat per a l’ús dels patinets i les bicicletes a les ciutats que aposten per la mobilitat sostenible

“Des de l’Ajuntament de València considerem que la prohibició absoluta de circular amb bicicleta per zones per als vianants dificulta tant la promoció de l’ús d’aquesta manera de transport com la seguretat d’algunes de les persones usuàries, i que la d’impedir-ho sense l’excepció dels menors de 8 anys, ho fa especialment greu durant l’etapa de la infància”.

L’alcalde de València, Joan Ribó, s’ha expressat en aquests termes en una carta que ha remés fa poc al director general de Trànsit, Pere Navarro, en què posa de manifest la seua preocupació, “compartida amb moltíssims municipis” davant les esmenes presentades a la reforma de Llei de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària i el pas arrere que poden suposar en cas d’aprovar-se per al foment de la mobilitat sostenible.

En concret, Ribó esmenta les esmenes presentades pel Grup Socialista del Senat, segons les quals “els vehicles de mobilitat personal (VMP) i les bicicletes i els cicles no podran circular per les voreres i altres zones per als vianants” i se sol·licita que aquesta infracció siga considerada greu.

Tal com explica el primer edil en la missiva, “des de les administracions locals hem treballat intensament per interpretar la normativa de la manera més favorable possible per promoure una mobilitat més sostenible a les nostres ciutats, i fins i tot ens hem coordinat amb altres ciutats, intercanviant coneixements tècnics i experiències, amb l’objectiu de coordinar les ordenances municipals, de manera que circular amb bicicleta, siga a València o a Vitòria, a Barcelona o a Sevilla, Bilbao o Elx, siga una experiència lligada a unes circumstàncies i unes ordenances similars”.

Ribó trasllada a Navarro que “a València, només en els últims 6 anys, hem incrementat l’extensió d’àrees per als vianants en 61.130 m², recuperats de l’espai públic destinat amb anterioritat exclusivament al trànsit motoritzat”.

Aquesta reversió, “unida a la creació de moltes i extenses vies d’ús residencial o de preferència per als vianants, ha sigut possible perquè s’ha articulat una normativa que possibilita que la ciutat continue funcionant amb normalitat, permetent l’accés al transport de mercaderies (especialment a la ciclologística), al veïnat, a les places de garatge que hi ha, al taxi o altres serveis, per exemple”.

I per descomptat, també “a les persones que contribueixen a la millora de la ciutat desplaçant-se amb bicicleta o vehicle de mobilitat personal (VMP), que igual que es regula en moltes ciutats del país, només poden fer-ho circulant a la velocitat dels vianants i respectant sempre la prioritat de persones que van a peu”. Com és obvi, “negar l’accés a cap d’aquests actors tindria sentit, i tampoc en tindria negar-lo parcialment només a les persones que van amb bici o VMP, tot i que per aquest mateix espai es permet l’accés motoritzat (encara que siga en unes franges horàries determinades o en unes condicions determinades)”.

Aquesta circumstància, afirma Ribó en la carta, “de convivència ciclista i vianant en amplis espais per als vianants (que no voreres) no és nova en la normativa municipal, i es va detallar en més mesura en la redacció de l’última ordenança de mobilitat sostenible, i no consten en les estadístiques de sinistralitat incidents ni conflictes a destacar”.

Ans al contrari, “algunes de les artèries comercials per a vianants més tradicionals de la ciutat, com el carrer de Joan d’Àustria, demostren l’enteniment perfecte de la norma, ja que registren nombrosos passos de ciclistes a primera hora del matí i cap la resta del dia quan l’ocupació per als vianants és molt alta”.

De la mateixa manera, “la coexistència sense incidents de vianants i ciclistes en grans actuacions de recuperació d’espai públic com la de la plaça de l’Ajuntament és la que està afavorint encara més la desitjada transició del vehicle motoritzat a la mobilitat activa i la millora de la ciutat”, motiu pel qual “aplicar una normativa més restrictiva per a un vehicle com la bicicleta que per a vehicles de motor com es proposa en aquesta esmena seria del tot contraproduent”.

Afig l’alcalde que “per no desincentivar la introducció de l’ús de la bicicleta en edats primerenques, la nostra ordenança de mobilitat permet circular en bicicletes per les voreres a les persones menors de 8 anys a qui acompanye una persona adulta a peu, a velocitat similar a la de les persones vianants i respectant en tot moment la prioritat d’aquestes”. La resta de les persones “tenen prohibit circular amb bicicleta o VMP per la vorera (i per descomptat en vehicles de motor), però el matís és important”.

Per aquest motiu, Ribó sol·licita que atenguen “ la possibilitat d’aprovar el text amb algunes modificacions, de manera que es garantisca alguna excepcionalitat a la bicicleta, que actualment ja recullen moltes ordenances municipals del nostre país i resolga possibles males interpretacions de la norma estatal”, ja que “cal treballar en diferents línies per aconseguir una bona convivència en l’espai públic, però en cap cas podem resoldre la falta d’educació viària al nostre país a base d’una normativa restrictiva que dificulte la promoció de la mobilitat activa a les nostres ciutats”.