Rodríguez Piñero porta el negacionisme del regidor de Vox de València sobre el canvi climàtic a la Comissió Europea

El discurs negacionista sobre el canvi climàtic del regidor de Vox de la Devesa-Albufera de l’Ajuntament de València, José Gosálbez, en la conferència internacional ‘Conservació i gestió d’aiguamolls davant del canvi climàtic’, organitzada en el marc de la capitalitat verda europea que deté València, ha causat indignació en l’oposició fins al punt que s’analitzarà en la Comissió Europea.

Gosálbez va afirmar davant la incredulitat dels assistents, alguns dels quals van abandonar la conferència, que el problema de l’Albufera “no és el canvi climàtic, alarmisme climàtic o religió climàtica” i que “aquest discurs de la bambolla climàtica no ha servit més que de cimbell ideològic i de malbaratament de diners públics”. A més va afegir que ja hi ha hagut períodes de sequera “anteriors a aquestes teories que diuen que aquests fenòmens seran cada vegada més nocius i freqüents a causa de l’activitat humana que provoca el calfament global”, una hipòtesi “no demostrada que han donat per bona sense examen quasi com un acte de fe els polítics menys rigorosos, com si el clima no estiguera en canvi permanent des del començament dels temps”.

L’eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez Piñero ha traslladat a la Comissió Europea les declaracions del regidor de l’equip que dirigeix l’alcaldessa de València, María José Catalá, perquè en tinga coneixement. Així, ha registrat sengles preguntes a la Comissió: “Considera la Comissió Europea que hi ha evidències científiques sobre el canvi climàtic i el calfament global corresponent?”, “quines evidències científiques hi ha, segons la CE, sobre l’impacte del calfament global en els aiguamolls europeus com a l’Albufera?”.

Per part seua, la regidora del Grup Municipal Socialista Elisa Valía ha insistit que Catalá és “tan negacionista del canvi climàtic com el seu regidor de la Devesa-Albufera, José Gosálbez” i ha lamentat que “encara no l’haja cessat i retirat de les seues responsabilitats sobre el parc natural”.

Valía ha titlat de “vergonyós” el discurs de Gosálbez en què va afirmar que “el problema d’un aiguamoll com l’Albufera no és el canvi climàtic, alarmisme climàtic diria jo, o religió climàtica si ho prefereixen. Aquest discurs no ha servit més que per a l’assenyalament ideològic i el malbaratament de diners públics”. “Els únics diners públics que es malbaraten són que el que cobra ell de tots els valencians i valencianes a qui ahir va ridiculitzar davant un fòrum d’experts internacionals”, ha apuntat.

Compromís demanarà la reprovació de Gosálbez

Compromís ha anunciat que presentarà per al pròxim ple municipal de febrer una moció per a reprovar el regidor de la Devesa-Albufera José Gosálbez arran de les seues paraules. La formació valencianista considera que una persona amb aquest discurs “és un perill per a la conservació de la Devesa, de l’Albufera i de la ciutat mateixa i, per tant, no pot tindre cap competència de govern”.

“Un regidor amb aquesta ideologia ultra no pot continuar ni un minut més al capdavant de la protecció de la Devesa i de l’Albufera, el patrimoni natural més important que tenim els valencians i valencianes” ha assegurat Sergi Campillo, que ha apuntat a l’alcaldessa del PP com a principal responsable: “Si Catalá no li retira les competències i condemna les seues paraules, assumeix en primera persona aquest discurs negacionista i això és incompatible amb la Capitalitat Verda Europea. Tenim una alcaldessa més preocupada per agradar al PP de Madrid que per fer la faena que li toca fer a València”.