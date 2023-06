Una testimoni de Gürtel revela que el director d’una firma pública li va ordenar destruir correus electrònics després de les detencions

Les declaracions dels testimonis secundaris en el judici de la peça separada 5 del cas Gürtel en l’Audiència Nacional estan revelant l’íntima relació de la trama amb el Govern autonòmic de Francisco Camps i la reacció de l’executiu del PP a les detencions dels membres de la xarxa. Vanesa V. C., una treballadora de l’àrea comercial de l’empresa pública Ciutat de les Arts i les Ciències SA (CACSA), ha relatat que el màxim responsable de la firma, Jorge Vela, li va ordenar destruir els correus electrònics que havia intercanviat amb Cándido Herrero, responsable d’una de les empreses de la xarxa Gürtel, després de les detencions ordenades pel jutge de l’Audiència Nacional llavors Baltasar Garzón que van desarticular la trama el 6 de febrer de 2009.

La testimoni ha declarat que Vela, també excap de l’Institut Valencià de Finances i ex-director general d’Economia, li va telefonar al seu despatx i li va ordenar que eliminara els correus electrònics. L’empresa pública CACSA havia participat en l’estand de la Generalitat Valenciana en la fira Fitur. “Com que a mi em van dir que destruïra aquest material, vaig fer cas omís al meu director de llavors, perquè no em semblava correcte”, ha relatat.

La dona ha assegurat que, a penes dues setmanes després de tornar de la fira Fitur, “salta el caos” arran de l’operació policial, que va incloure escorcolls en la seu de l’empresa Orange Market, la filial de la trama a València. “El director general de llavors em va cridar al seu despatx i em va dir que destruïra els correus electrònics i li vaig dir que no ho faria”, ha afirmat.

Vanesa V. C. va optar per curar-se en salut davant aquesta tessitura: “Com que havia vist en la tele eixir la Policia Judicial de la seu d’Orange Market, sabia que els meus correus electrònics estarien, perquè me n’havia encreuat un o dos amb Cándido Herrero”. L’extreballadora de CACSA ha explicat que en l’empresa emmagatzemaven i custodiaven tota la documentació. “Aquell any en qüestió [2009] me’l vaig guardar encara amb més minuciositat si pot ser, perquè mire on em veig ara”, ha dit a la fiscal anticorrupció durant la seua declaració per videoconferència des de València. “Per sort, tinc correus electrònics”, ha dit. Per part seua, Jorge Vela, exdirector de CACSA, va ser absolt en el judici del cas Noós.

La tanda de testimonis de dijous s’ha centrat en la contractació del pavelló de la Generalitat Valenciana en la fira Fitur del 2009, dedicat als grans esdeveniments i adjudicat a l’empresa Orange Market. La testimoni, igual que el seu superior, la directora de l’àrea comercial de CACSA, Alicia V. B., han coincidit a afirmar que l’ordre de contractar amb l’empresa de la branca va partir de la directora general de Promoció Institucional llavors, Dora Ibars, acusada en la causa.

Ambdues han explicat que CACSA havia tingut una certa autonomia en les edicions anteriors de Fitur per a contractar els dissenys dels estands. No obstant això, per a l’edició del 2009 el Govern de Camps va decidir unificar totes les empreses públiques encarregades dels grans esdeveniments en un mateix pavelló.

Així doncs, en una reunió el 30 de desembre de 2008 convocada per Dora Ibars “se’ns va indicar amb quina empresa havíem de treballar i amb qui havíem de contractar l’estand”, ha declarat Alicia V. B. Una empresa que no era una altra que Orange Market, representada en la reunió per Cándido Herrero. La dona ha explicat que els anys anteriors, el seu departament es posava a treballar per a Fitur amb mesos d’antelació. No obstant això, per a l’edició especial dels grans esdeveniments del 2009 tot es va retardar de manera alarmant.

La directora general de Promoció Institucional va convocar la reunió preparatòria el 30 de desembre de 2008, “tardíssim per a poder emprendre qualsevol construcció de res, però com que era un tema que venia de dalt, ho vam assumir”. Alicia V. B. havia insistit tant que els queia el temps damunt que la van arribar a titlar de “pesada”, ha relatat. Les “instruccions” de Dora Ibars era que Orange Market s’encarregaria de l’estand.

“Se centralitzava tot en Orange Market”

La testimoni ha recordat que el projecte tenia “un nivell de detall absolutament avançat”. A més, el pressupost que havia d’assumir CACSA (i que superava el que preveia l’empresa pública) li’l van entregar el 20 de gener, a penes huit dies abans de la inauguració de Fitur. “No l’hauria aprovat”, ha dit. No obstant això, la firma pública va passar per la pedra pel fet que les ordres venien “de dalt”, ha indicat.

La directora de l’àrea comercial de CACSA sospitava que el projecte ja estava ultimat. “El nivell de detall era brutal, aquest estand havia d’estar fent-se ja, o fet o acabant-se”, ha assegurat. Per part seua, Vanesa B. C. ha corroborat que l’alt càrrec que els va comunicar la decisió de contractar amb la trama era Dora Ibars: “Ens va dir que se centralitzava tot en Orange Market”. La dona també sospitava que el projecte devia estar temps en marxa “perquè la construcció d’un estand, i més amb aquesta envergadura, cal estar negociant amb Ifema l’espai”. “Ens va vindre donat i, clar, la sensació va ser que, evidentment, estava tot tancat”, ha afegit.

La trama va facturar 366.529 euros a les sis empreses públiques que van participar en l’estand. No obstant això, les detencions i els escorcolls del cas Gürtel van paralitzar el cobrament. De fet, en CACSA “es va donar l’ordre de no donar registre d’entrada” a la factura i “al missatger se li va dir que se l’emportara”, ha recordat Alicia V. B. Preguntada sobre aquest tema pel lletrat de l’acusació que exerceix la Generalitat Valenciana, la testimoni ha contestat: “Supose que, com que havia eixit tot el tema d’Orange Market al carrer, estava el tema una miqueta calentet, es degué l’ordre de no acceptar factures d’aquesta empresa”.

Envestida a una testimoni

La declaració de totes dues testimonis suposa un colp dur per a la defensa de Dora Ibars, que es va desvincular de la decisió de triar l’empresa de la trama Gürtel i va limitar la seua funció a la coordinació dels diferents espais que componien l’estand. També va negar que Francisco Camps li ordenara contractar amb Orange Market.

Precisament el lletrat de l’expresident valencià, el penalista Pablo Delgado, ha protagonitzat un intent d’atac i enderrocament en tota regla contra la testimoni. L’advocat ha insinuat que en la sessió de dimecres, en la sala d’espera dels testimonis, Alicia V. B. li hauria dit a una altra testimoni: “L’amiguet de l’ànima [en referència a l’afectuosa expressió que usava Álvaro Pérez per a referir-se a Camps] se n’assabentarà, a mi em van afonar en un ERO i em van fer molt de mal”. Delgado ha assegurat que una testimoni li ho havia contat a un acusat.

El president del tribunal, el magistrat José Antonio Mora Alarcón, ha assenyalat immediatament que la pregunta era improcedent. “Si el lletrat té alguna cosa més, ho denuncia i ho porta”, li ha dit. Alicia V. B. ha negat les insinuacions de l’advocat de Camps i ha explicat, tal com va fer en la seua declaració en la fase d’instrucció, que el fet d’haver declarat i haver aportat documentació en el cas Noós li va costar el seu acomiadament, a més d’un plet laboral. “Em va ploure de tot, vaig tindre unes quantes baralles amb la directora general, Henar Molinero, i em consta que vaig ser acomiadada per això i he patit persecució”, ha dit.

El magistrat li ha preguntat si tenia alguna enemistat o plet pendent amb algun dels acusats, cosa a què la testimoni ha contestat que no. “Es posa en dubte la veracitat del meu testimoniatge, no m’ho puc creure”, ha protestat indignada la dona.

Dos testimonis més que van estar involucrats en l’estand de Fitur han sigut menys comprometedors per a la defensa de Dora Ibars. José F. R., responsable de màrqueting del Circuit del Motor de Xest, ha confirmat la reunió convocada per la directora general de Promoció Institucional, encara que ha matisat que no va tindre la impressió que estiguera imposant-se una contractació en concret. “Òbviament, hi havia ací una empresa [Orange Market], amb unes persones responsables d’aquesta empresa, per tant, per lògica, anàvem a treballar amb ells”, ha explicat.

D’altra banda, Ernesto Rafael M. M., antic director administratiu de la Fundació Palau de les Arts Reina Sofia, no recordava els detalls de la reunió, encara que ha assegurat que la decisió d’unificar els grans esdeveniments en un únic estand adjudicat a Orange Market va ser “política”. També ha assegurat que el seu superior, la difunta Helga Smidt, era “contrària” a “aquest perfil d’esdeveniments”. “El tipus de client del Palau no era el tipus de client de vacances”, ha explicat.

Paula Sánchez de León, que va ser consellera, vicepresidenta i portaveu de l’executiu de Francisco Camps, ha tancat la jornada de declaracions. En les preguntes inicials que el tribunal formula rutinàriament a tots els testimonis, ha assegurat que no manté ni amistat ni enemistat amb els acusats. Entre el 2004 i el 2007 era la secretària autonòmica de Comunicació i tenia com a subordinada la directora general Dora Ibars.

Sobre la contractació de la Guia de la comunicació del 2004 a Orange Market, un dels contractes jutjats, Sánchez de León ha declarat que va ser el periodista Ignacio Blanch, treballador d’Orange Market i amic de la infància de Camps, qui li va proposar la idea de crear un nou format, en l’època, en un llapis de memòria. L’expolítica del PP no ha sabut explicar a la fiscal anticorrupció per què no hi ha cap expedient de contractació de l’encàrrec. “No soc funcionària, jo era política, no entrava en la tramitació dels expedients”, ha arguït.

Paula Sánchez de León ha mantingut durant l’interrogatori que coneixia l’empresa Orange Market de l’“entorn” empresarial de la comunicació, encara que ha reconegut que va mantindre contactes amb Álvaro Pérez El Bigotes en la campanya electoral del 2007, de la qual va ser coordinadora, tot i que ha negat que la seua relació fora més enllà de l’estrictament professional. No obstant això, a preguntes del lletrat de Camps, ha negat que l’expresident valencià tinguera amistat amb el delegat de la trama Gürtel a València.

També que Francisco Camps donara indicacions a l’hora d’adjudicar: “El senyor Camps no deia aquestes coses, he treballat amb ell molts anys molt de prop, ni en això ni en res mai m’ha donat cap instrucció de contractació en absolut”, ha afirmat.