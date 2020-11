Una última capa de pintura en l’Àgora de Calatrava per 1,8 milions per a lliurar-la sense “incidències” a CaixaForum

Els compromisos de la Generalitat amb CaixaBank per al lliurament definitiu de l’Àgora en condicions costaran 1,8 milions d’euros en faenes de rehabilitació de la pintura interior de l’edifici conegut popularment com la clòtxina. Es tracta, segons l’informe de necessitat elaborat per l’empresa pública CACSA, d’una “intervenció compromesa com a esmena d’incidències detectades” i l’execució de la qual, segons el compromís adoptat, correspon a la Generalitat. Les incidències, aclareix el document penjat en el portal de contractació, “són derivades de l’ús mateix de l’edifici durant l’activitat que s’hi ha dut a terme durant l’última dècada”.

CACSA ha licitat dimecres, per un pressupost total de 1,8 milions d’euros, la contractació de les obres de rehabilitació del revestiment d’acabat del sistema intumescent de l’estructura metàl·lica de l’Àgora de la Ciutat de les Arts i les Ciències. Les faenes verticals hauran de ser “coordinades i consensuades” entre l’empresa adjudicatària, CACSA i la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona i haurà de conformar-se un equip mínim de supervisió tècnica de les faenes compost per un tècnic supervisor del projecte global i un laboratori de control de qualitat extern i independent. Els plecs de les prescripcions tècniques també preveuen la possibilitat que les faenes s’executen en “qualsevol horari i dia”.

L’edifici, obra de l’arquitecte Santiago Calatrava, és una gran coberta metàl·lica de planta similar a una el·lipse i l’estructura principal de la qual està composta per 98 pòrtics en totes dues façanes. Les faenes, amb un termini d’execució de deu mesos, se centren en la part interior de l’estructura principal i inclouen la inspecció i la comprovació de l’estat de recobriment de la part interior, la rehabilitació del sistema intumescent i també la neteja final.

L’Àgora, un dels edificis més vistosos de la Ciutat de les Arts i les Ciències, ha patit tota mena de desperfectes i imprevistos, dels quals l’arquitecte de Benimàmet (València) amb residència a Suïssa ha rebutjat fer-se càrrec. La Generalitat va haver de pagar deu milions d’euros suplementaris (el projecte pilotat pel Consell del PP va costar 100 milions, 60 més del que es preveia) per reparar i esmenar deficiències.

Davant aquest cúmul de despropòsits i sense un futur clar, la Generalitat Valenciana va optar per cedir l’Àgora durant 50 anys a CaixaForum sense cobrar cànon d’ocupació i amb una inversió de 19 milions d’euros. La cessió, en unes condicions avantatjoses, té com a contrapartida el compromís de CaixaBank de destinar cinc milions d’euros a les seues activitats.