Vox es trenca a la Comunitat Valenciana per desacords amb la direcció en la confecció de llistes

“Crec que en Vox València s’hauria d’haver cuidat els actius interns abans de portar talent de fora. El senyor Flores, a més, té una sentència per maltractaments i he de dir que és una cosa que no m’agrada”. Així es va expressar el 13 de març passat en declaracions a elDiario.es el regidor de València del partit d’extrema dreta Vicente Montañez amb relació al nomenament de Carlos Flores com a candidat a presidir la Generalitat Valenciana.

Montañez va traslladar d’aquesta manera el malestar existent en una part important de les bases amb les últimes decisions adoptades per la direcció del partit, especialment des que Ignacio Gil Lázaro, exdiputat del PP, va substituir José María Llanos al capdavant de la direcció provincial de València: “És indubtable que moltes de les persones que en aquests moments estan en Vox a València tenen vinculacions amb l’Opus Dei i tenen vinculacions amb el sector més ranci del PP, cosa que no m’agrada”, va dir Montañez.

Casualitat o no, el cas és que des de llavors s’han succeït una allau de dimissions i baixes de càrrecs i afiliats en diverses localitats de les províncies de València i Castelló, fins i tot en la direcció de la província de València, tal com ha informat Levante-EMV i ha confirmat de fonts de tota solvència aquest diari.

En concret, han presentat la dimissió per discrepàncies amb la direcció provincial el sotssecretari de Relacions Institucionals, Francisco Chardí, i el sotssecretari de Recursos, Manuel Torán.

Segons expliquen les fonts consultades per aquesta redacció, aquesta última dimissió és la que hauria provocat l’allau de baixes en diferents localitats de la província, pel fet de ser Torán un dels encarregats de confeccionar les llistes municipals amb vista a les eleccions del 28 de maig. No obstant això, algunes de les candidatures confeccionades per l’equip de treball comptant amb els militants i els càrrecs locals haurien sigut modificades unilateralment, deixant fora persones amb anys de faena en les bases i donant entrada a persones amb escassa relació amb el partit.

Aquestes serien les principals causes de l’onada de dimissions en localitats com Sollana, Quart de Poblet, Guardamar de la Safor, Barx o Gandia, on el Comité Executiu Nacional va designar Manuel Millet com a candidat a l’alcaldia, que en el seu moment va ser expulsat pel Comité Executiu Provincial llavors per mala praxi.

A Bétera, el coordinador local durant quatre anys Juan Carlos Miguel Hernández ha presentat la dimissió i la baixa del partit fa poc, juntament amb la de diversos afiliats més: “He dimitit pel menyspreu a què he sigut sotmés, no han valorat la meua faena i la meua dedicació durant aquests quatre anys i també he perdut tota la meua confiança en el regidor Fidel Valcarce i en Vox València”. En el rerefons, novament, discrepàncies amb les llistes electorals.

Aquesta situació ha provocat que la direcció del partit ultra haja remés un missatge als seus afiliats a la ciutat de València, a què ha tingut accés aquest diari, en què sol·licita voluntaris per a anar “de farciment” en les llistes d’altres municipis que no poden “completar la llista per falta d’afiliats”.

A Castelló, també per discrepàncies amb la direcció provincial que dirigeix la diputada en les Corts Valencianes, Llanos Massó, hi ha hagut dimissions a Sant Joan de Moró, Onda, Benicàssim o la Vall d’Uixó. Diversos afiliats consultats per aquesta redacció han explicat que “està havent-hi moltes baixes en tota la província”. En aquest últim municipi, per exemple, expliquen que es va remetre una llista completa amb gent de les bases a la direcció provincial i a la nacional sense obtindre contestació. Finalment, la llista aprovada no té res a veure amb la remesa, cosa que ha generat almenys una desena de baixes.

Tot això s’uneix a la crisi desfermada al final de l’any passat a Alacant quan Raúl Serna, coordinador de Vox al Baix Segura, va dimitir del seu càrrec anunciant una altre rastre de dimissions dels seus coordinadors en diferents municipis de la comarca, també per discrepàncies amb la direcció provincial que encapçala Ana Vega.