El primer examen de Transparencia al Gobierno del Botànic: falta información o no está actualizada

El departamento que dirige Manuel Alcaraz ha publicado la primera evaluación de las obligaciones del Ejecutivo autonómico y de las entidades que dependen del mismo, en cumplimiento con la ley de Transparencia aprobada en las últimas horas de la legislatura del PP. El análisis, explica el informe, se centra en destacar los aspectos mejorables de la gestión de gobierno abierto, que se resumen en dos: falta información y parte de la que se publica no se ha actualizado.

El informe se cerró en diciembre de 2017 y se dedicó a evaluar la situación de los dos años anteriores del Gobierno del Botánico, por lo que parte de las lagunas señaladas se han cubierto. El departamento considera que falta coordinación entre las unidades de Transparencia de cada conselleria y que estas no tienen del todo claras cuáles son sus funciones; destaca que han tenido dificultades para saber cuál es el órgano que tenía que trasladarles información sobre los planes anuales, los medios para ejecutarlos y el tiempo dedicado al mismo, así como para obtener los gastos de caja fija. Ve además necesaria la creación de una entidad que se encargue de supervisar el cumplimiento de la ley en el sector público instrumental, formado por decenas de empresas, donde se acumulan las observaciones.

La conselleria de Hacienda es la que más amonestaciones suma en este informe de Transparencia. Es también de la que dependen los informes del sector público instrumental (empresas y entidades públicas), por lo que los apercibimientos van dirigidos a este departamento. La conselleria de Alcaraz detecta incidencias en 49 entidades incluídas en el plan de auditoría del sector público, que van desde no publicar la relación de puestos de trabajo (personal, funciones y retribuciones) a no detallar los trayectos de los coches oficiales o no actualizar las retribuciones de los altos cargos. También indica, esto sí directamente a la conselleria de Vicent Soler y con fecha de 8 de octubre, la tardanza en publicar anteproyectos de ley como el que corresponde a las Tasas o al proyecto de presupuestos para 2018, así como los proyectos de decretos. Afea a esta cartera que no publique los datos históricos de subvenciones concedidas en todas las consellerias en lo que se refiere a 2014 y 2015, etapa de gobierno del PP.

A Presidencia se le recrimina que no publique el plan estrategico de subvenciones, así como tampoco el coste de las campañas de publicidad institucional, ni los medios a los que se destina esta cuantía. Mientras, a vicepresidencia, entre otras cuestiones, se le pide que publique las actas de las reuniones del Consell, que solo están disponibles las de reuniones posteriores a julio de 2017. Educación, por su parte, no publica las resoluciones de autorización de compatibilidad no publica su inventario ni actualiza la información correspondiente al patrimonio del Museo Arqueológico de Sagunto y otros inmuebles adscritos.

En líneas generales, los técnicos de Alcaraz señalan como aspectos a mejorar la localización de la información, que unas veces se encuentra en el portal de transparencia de la Generalitat, en otros en la web de las entidades y en otros la información no coincide en los distintos portales. Unas divergencias que, sumadas, terminan por dificultar la labor de control al Ejecutivo.