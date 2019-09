"Més Compromís": el nombre para la coalición con el partido de Errejón que propone Oltra

Aunque el acuerdo con la formación de Íñigo Errejón todavía no está cerrado formalmente, la coalición que lidera Mónica Oltra ya baraja un nombre: "Més Compromís". La idea, que tendrá que ser aprobada por las asambleas de las distintas patas de la coalición, va en línea con la filosofía que esgrimían los partidarios de la alianza con Más País, de no desdibujar la identidad de Compromís saltando al resto del Estado.

A la formación valencianista siempre le ha preocupado mantener su carácter en el Congreso de los Diputados y en el Senado y exportar las ideas valencianas al resto de parlamentos, no diluirse en ellas. Así, para sus dirigentes es vital que el nombre de Compromís aparezca en la coalición, al contrario de lo que sucedió en 2015 y 2016 con 'A la valenciana' o 'És el moment'.

La formación todavía negocia los últimos flecos de la alianza con Más País y no se espera que se llegue al acuerdo antes del último día de plazo, como viene siendo tan habitual en estos procesos que hasta sus dirigentes bromean con ello. Según fuentes de Compromís, la alianza con Errejón implica prácticamente vía libre para organizar las listas y el programa, siendo así su voz y su marca en la Comunitat Valenciana.

Preguntada por el programa electoral, Oltra considera que no es necesario que cambie, ya que "el país no ha cambiado" en estos seis meses de proyecto político. Sobre las listas, la dirigente apunta que no sufrirán demasiada variación y se respetará el resultado de las últimas primarias de la formación. Sí cambiarán algunos nombres, en el caso de las personas que ya ocupan otros cargos o han retomado su actividad en la empresa privada, como Isaura Navarro o Clara Ferrando. Esto significa que el número dos y el tres por Valencia quedarían libres.

Si el país no ha cambiado en seis meses, tampoco debería hacerlo el programa electoral. Es el razonamiento de Compromís y que esgrime su coportavoz, Mónica Oltra, para presentar las mismas propuestas en la próxima cita electoral.