Las máquinas se tragan la huerta de Valencia y una alquería histórica por la ampliación de la V-21

"Estamos realizando una resistencia simbólica para visibilizar la defensa de la huerta productiva y que es innecesario gastar un montón de dinero público en estas obras de ampliación de una carretera que solo van a traer más coches y más contaminación".

Un camión de la empresa que va a realizar el derribo frente al inmueble

Así ha explicado Datxu Peris los motivos por los que ocho personas de diferentes colectivos como Ecologistas en Acción o Per l'Horta han acampado junto a al histórico 'forn de Barraca', ubicado en la huerta de Vera (Alboraia).

Las obras de ampliación de la autovía V-21 implicarán el derribo de este inmueble, tras expropiar a sus propietarios, quienes habían vivido y trabajado durante toda su vida en esta casa.

Los operarios han comenzado este miércoles a vaciarla y a eliminar los elementos contaminantes y procederán a su derribo en las próximas horas.

Un coche de la Guardia Civil en la alquería

Según Datxu, seguirán acampados para oponerse al derribo mientras puedan, aún no sabiendo que no podrán pararlo: "queremos también acompañar a la familia que ha estado viviendo toda la vida para que vean que no están solos", ha explicado.

Las obras del tercer carril de la V-21, que afectan a una extensión de 4,5 kilómetros de esta vía, arrasarán 80.000 metros cuadrados de huerta.