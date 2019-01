El director del Teatro Principal, Francesc Sanguino, entra en escena y será el candidato del PSOE en Alicante

El PSOE de Alicante tiene cabeza de cartel. Francesc Sanguino, actual director del Teatro Principal, será el candidato socialista para las municipales de mayo, según han confirmado fuentes del PSPV a este diario. Y lo hará como independiente, sin carné político, en un intento de la dirección de aunar a las diferentes familias socialistas, divididas en una guerra interna por el poder que llevó al PSPV a suspender las primarias en noviembre para evitar un mayor desgaste.

Ha sido el propio Ximo Puig el que ha llamado en la mañana de este lunes a Sanguino para cerrar la candidatura después de que el líder de los socialistas valencianos contara en el día de ayer “con el visto bueno” de Pedro Sánchez y del secretario de Organización del PSOE José Luís Ábalos en el encuentro que mantuvieron en Valencia con motivo del mitin, según fuentes del PSPV.

No obstante la confirmación de Sanguino como número uno ha dejado “sorprendida” a una parte de la militancia que si bien sabía que estaba entre los posibles aspirantes, no dejaba de ser uno más en una larga lista en la que ha sonado nombres como la portavoz municipal, Eva Montesinos, quien no fue investida alcaldesa en sucesión del doblemente procesado Gabriel Echávarri por la abstención de una exedil de Podemos, el catedrático de la Universidad de Alicante (UA) José Asensi por parte del sector sanchista o el rector de esta institución académica, Manuel Palomar.

Precisamente con Palomar lo que trataba Puig era de presentar a un “candidato de consenso” que tuviera la etiqueta de “respetado” y “prestigioso”, dos adjetivos que según el PSPV encajan en Francesc Sanguino. De corte “progresista” y “abierto”, llegó a la dirección del Teatro Principal de Alicante auspiciado por Guanyar (la plataforma de Esquerra Unida y Podemos) dentro del tripartito que conformaron en 2015 junto con Compromís y PSOE.

De hecho, en la capital de provincia siempre se le ha vinculado más al entorno propio de EU o últimamente Podemos, que del PSOE. Este hecho, que podría jugar en su contra de cara a contar con el beneplácito de todas las sensibilidades de la agrupación socialista, sí que podría venirle bien en caso de hacer frente a futuros pactos postelectorales con otras fuerzas de izquierdas ya que el anterior alcaldable del PSOE, Echávarri, rompió pronto los puentes con sus socios de gobierno.

Currículum

Considerado un referente cultura, Francesc Sanguino es licenciando en Filosofía y Letras por la Universidad de Alicante, escritor de teatro, atesora entre otros el premio Fray Luis de León de la Junta de Castilla y León (2008). De su gestión al frente del Teatro Principal de Alicante destaca el acuerdo con el gobierno de Puig para dar entrada en el accionariado a la Generalitat como finalmente se ha logrado, lo que va a permitir reducir el déficit del recinto y mejorar su funcionamiento.