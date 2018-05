El exdirectivo del IVAM condendo por tenencia de pornografía infantil mantiene el puesto en la Conselleria de Educación

El exdirectivo del IVAM condenado por tenencia de pornografía infantil mantiene su puesto en la sección de Evaluación y Calidad Educativa de la Conselleria de Educación. El pasado viernes se condenó a Juan Carlos Lledó Rosa a pagar una multa de 1.000 euros por tenencia de pornografía infantil y no ha sido apartado de su puesto de trabajo.

La Conselleria de Educación explica que la adscripción de Lledó, como funcionario, depende de la Consellería de Justicia, que gestiona las competencias de Administración Pública y es la que debe tomar las decisiones. Por el momento, asegura, no ha llegado la sentencia a la Generalitat y sin estudiarla no se pueden tomar medidas. Además, comentan, haría falta ver si en la sentencia se establece algún tipo de inhabilitación para ejercer su trabajo. En estos momentos se encuentra en una plaza de adscripción provisional en Educación, que se le asignó al dejar de ser directivo del IVAM, ya que había aprobado anteriormente unas oposiciones. No obstante, desde Educación indican que consultarán a la Abogacía de la Generalitat qué hacer ante esta condena.

El condenado aprobó las oposiciones a la asesoría jurídica de la Generalitat, de donde fue rescatado por Consuelo Císcar en su etapa de secretaria autonómica de Cultura. En el IVAM fue nombrado subdirector de Gestión Económica y Administrativa.

Las fotos fueron descubiertas durante el análisis de la copia de seguridad de su ordenador intervenido en el marco de la investigación que se sigue en el Juzgado de Instrucción 21 por presuntas irregularidades en la gestión del IVAM, causa en la que el exsubdirector está investigado por prevaricación, falsedad documental y malversación.

El condenado afirmaba que en las fotografías que le intervinieron no estaba claro que aparecieran menores, aunque se les viera jóvenes, puesto que no constaba claramente la edad. Asimismo, alegaba que los desnudos de las fotografías eran artísticos y no pornográficos. La explicación y el visionado de las fotografías no convencieron a la Audiencia, que consideró que había imágenes en las que "claramente" se percibía la minoría de edad de sus protagonistas y aclaraba que no se apreciaban como obra artística sino "claramente pornográfica, con actitudes explícitas".

Según explica el Poder Judicial, e l acusado alcanzó un acuerdo con el fiscal, se declaró culpable y se benefició de una rebaja en la petición de pena. Por ello, "ha sido condenado por un delito de posesión de pornografía infantil a la pena solicitada por el Ministerio Público: seis meses de multa a razón de 6 euros diarios (1.080 euros) y a pagar las costas del juicio".

Caso IVAM

Lledó está siendo investigado dentro del caso de corrupción en el IVAM por supuestos delitos de prevaricación, falsedad y malversación por comprar obras de arte con sobrecostes del 1.500%. En esta causa también se investiga a la que fue directora del museo de arte, Consuelo Císcar, y a José Luis Rueda, para los cuales la juez impuso una fianza conjunta de 4,1 millones de euros.