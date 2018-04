Agullent rehabilita l’alberg juvenil de l’Ermita de Sant Vicent

L’Ermita de Sant Vicent d’Agullent ha sigut rehabilitada amb ajuda de la Diputació de València, que ha invertit 50.000 euros, a través de la seua línia de restauració de patrimoni, en la reparació de les cobertes, façanes i humitats de l’alberg juvenil de l’ermita, una de les joies patrimonials d’aquest municipi de la Vall d’Albaida.

El president de la corporació provincial, Jorge Rodríguez, ha acompanyat a l’alcalde, Jesús Pla, en la inauguració del renovat espai social de l’ermita, “mostra del ric patrimoni amb el qual expliquen les comarques valencianes i que des de la Diputació ajudem a conservar i difondre, com a pilar de la història, l’oferta turística i el desenvolupament econòmic dels nostres municipis”.

Per la seua banda, l’alcalde, Jesús Pla, ha posat en valor “la millora d’aquestes instal·lacions, que tenen un ús social molt important per a Agullent i la resta de la comarca”, així com “la comunicació fluïda amb l’actual Diputació i l’increment de les ajudes, que ens està permetent renovar els espais i instal·lacions públiques, la qual cosa demostra que, sense la Diputació, municipis com Agullent estarien marginats”.

Nou centre social

En el cas d’Agullent, la Diputació té previst invertir enguany al voltant de 950.000 euros, amb el projecte d’un nou centre social comarcal, “íntegrament finançat per la Diputació”, com a actuació destacada. A més, aquest municipi de 2.400 habitants rebrà 226.000 euros del Pla de Serveis i Obres Municipals (SOM), 46.000 euros del Fons de Cooperació Municipal i 30.000 euros del Pla de Camins, més altres ajudes per a fer front als danys causats per les pluges o contractar a persones aturades de més de 55 anys.

Aquestes inversions se sumen als 560.000 euros invertits per la corporació a Agullent entre 2016 i 2017, enfront dels 400.000 del període 2014-2015, els dos últims anys de l’anterior legislatura. Destaquen els 245.000 euros del Pla d’Inversions Sostenibles (IFS), que ha servit per a destinar als municipis el romanent que d’una altra manera hauria acabat en els bancs, i els 225.000 euros del SOM, amb els quals Agullent ha pogut millorar els seus carrers, edificis públics i serveis bàsics.

Entre aquestes actuacions es troba la reforma i condicionament de la Plaça Espanya, amb un pressupost de 70.000 euros; l’habilitació d’una sala d’exposicions en la casa de la Cultura i la millora de les condicions acústiques de la Llar del Jubilat, amb un cost de 50.000 euros; i la recuperació de l’entorn del llit del Barranc de la Canadella, en la qual s’han invertit 42.000 euros dels fons provincials.