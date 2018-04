València clama contra la sentència de 'la manada': "Si toquen a una ens toquen a totes"

Milers de persones han abarrotat la plaça de l'Ajuntament de València per participat en una concentració i posterior manifestació convocada a través de xarxes socials després de conèixer-se la sentència sobre la violació múltiple a una dona en els Sanfermins del 2016, en un acte de suport a la víctima i de protesta davant els detalls de la condemna judicial.

Els assistents, en la seua majoria dones, portaven samarretes i pancartes de color morat, al costat de pancartes amb lemes com a "Tranquil·la, germana, ací està la teua manada", "Jo sí et crec", "No és abús, és violació", "Si toquen a una, ens toquen a totes" i "No és un cas aïllat, es diu patriarcat".

Així mateix, s'ha exigit la inhabilitació del magistrat Ricardo González, que ha emès un vot particular on sol·licita l'absolució dels acusats.

Entre els càrrecs públics que han secundat la concentració, iniciada a les 19 hores, es trobaven la vicepresidenta del Govern valencià i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra; la portaveu municipal socialista, Sandra Gómez; i el regidor de Cultura Festiva i president de la Junta Central Fallera, Pere Fuset.

A més de València, s'han celebrat concentracions en una trentena de ciutats valencianes, com Alacant, Elx, Castelló o Torrent, entre unes altres.