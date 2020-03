17 morts i 258 positius en les últimes 24 hores eleven a 50 el nombre de defuncions i 1.363 els infectats amb coronavirus

La Comunitat Valenciana registra mig centenar de morts de persones infectades des que va començar la crisi del coronavirus després que s'hagen registrat 17 noves defuncions en les últimes 24 hores. A més, s'han registrat 258 nous positius (20 a Castelló, 107 a Alacant i 131 a València), amb el que el número total de contagiats ascendeix a 1.363 (124 a la província de Castelló, 479 a la d'Alacant, 758 a la de València i dues no assignats, que procedeixen d'altres comunitats autònomes).

La consellera @anabarcelochico ha confirmado 258 nuevos casos de #coronavirus en la Comunitat Valenciana:

➡ 20 provincia de Castellón

➡ 107 en la de Alicante

➡ 131 en la provincia de Valencia



El total de casos positivos es de 1.363

✅25 altas

La consellera valenciana de Sanitat Pública i Salut Universal, Ana Barceló, ha informat també que s'han registrat 25 altes, cinc més que el dia anterior, i n'hi ha un total de 264 professionals sanitaris que s'han contagiat del COVID-19. En total, 6.430 test han donat resultat negatiu, el número 900 300 555 ha atés al voltant de 31.700 cridades i s'han realitzat a través de la pàgina web 1,89 milions d'autotests.



Barceló, qui ha confirmat que hui dia "no es durà a terme cap triatge" als hospitals valencians, ha explicat que es duran a terme mesures de reorganització d'atenció primària per a establir nous torns de manera progressiva i reorganitzar l'assistència en determinats centres sanitaris: "L'atenció està garantida, però recomanem als ciutadans que no realitzen visites presencials als centres de salut si no són imprescindibles".

També ha comentat que el divendres es va posar en marxa la pàgina web perquè els professionals que volgueren es reincorporen al servei, una mesura dirigida a metges jubilats menors de 70 anys i infermeres menors de 68: "En aquestes hores s'han inscrit 1.200 professionals sanitaris, moltes gràcies per posar-se a la disposició de la Sanitat Pública".

"No juguen amb la salut de tots"

Barceló, qui ha reconegut que encara es desconeix on estarà el sostre de contagis, "a poc a poc anem pujant esglaons, ja no estem en el moment de contenció després d'una setmana complicada", s'ha posat seriosa per a referir-se a les "tristes imatges" que es van poder veure en la jornada del divendres en les eixides de la ciutat de València, com va ser el cas de l'avinguda Corts Valencianes, amb embossos de centenars de cotxes pels controls dels Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat.

La consellera de Sanitat ha fet una crida a la població: "Siguem responsables, no posen en joc a la resta de ciutadans per no complir les normes i el confinament". "Cuidem-nos i complim, romanguem confinats excepte en casos molt concrets i imprescindibles", ha sentenciat Barceló en un to molt sever: "Les imatges d'ahir [divendres] no van ser edificants per a ningú". "Estic segura que hem pres consciència i espere que no tornem a veure aquest tipus d'imatges", ha finalitzat.