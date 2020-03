Centenars de vehicles col·lapsen l'eixida de València amb destinació a l'interior i les platges malgrat que ho prohibeix l'estat d'alarma

Algunes de les grans avingudes d'eixida de València s'han col·lapsat aquest divendres per la intenció de centenars de vehicles d'abandonar la ciutat cap a l'interior i altres zones de costa de la Comunitat Valenciana. La policia nacional i la Policia Local han organizat controls en les principals artèries d'eixida, fet que ha provocat embussos com els que s'aprecien en el vídeo, en l'avinguda de les Corts Valencianes.

Fonts de la policia nacional han explicat que s'està multant i obligant a tornar a les seues cases a tots els conductors que no acrediten poder circular. L'estat d'alarma obliga els ciutadans a quedar-se a casa i només es pot circular en vehicle de manera individual i per a treballar. Les excepcions són poques i molt clares: per a portar a dependents o si han d'acudir a cuidar a algun familiar.

"No es pot eixir. Aquell que veiem que no té cap motiu per a eixir se'l retorna i se'l sanciona. Si la persona porta algun document ho fem més àgil, encara que no és obligatori. Els moviments han de ser individuals excepte determinades circumstàncies", afegeixen fonts de la policia nacional.



La majoria dels vehicles que ixen de la ciutat de València incompleixen l'estat d'alarma, segons fonts policials i per això són sancionats. Per exemple, l'eixida de Corts Valencianes dóna accés a l'interior de la província de València i a la comarca de Camp de Túria, on milers de valencians tenen la seua segona residència.

D'altra banda, també hi ha hagut problemes en l'eixida de Picanya. "Hi hem arribat a veure un autobús", apunten fonts policials. I en la del Saler. En aquest cas, els valencians que incompleixen l'estat d'alarma acudeixen a la seua segona residència en la zona del Perelló, Sueca o Cullera. La policia avisa que serà contundent.