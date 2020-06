Puente carga contra la Junta de Castilla y León por la falta de ayudas para la crisis del COVID: "Que no amenacen y que no estorben"

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha arremetido este miércoles contra la Junta de Castilla y León un día después de que el consejero de Presidencia, Ángel Ibáñez, pidiese a los ayuntamientos y a las diputaciones provinciales que no invadiesen competencias de otras administraciones después de que varias entidades hayan convocado ayudas para atender a los sectores más afectados por la pandemia. "¿Cómo pude tener la Junta tanto cuajo de lanzar a los ayuntamientos la amenaza velada de que los apoyos al sector del comercio son ilegales o que supone que se dupliquen ayudas?".

El regidor, cuyo Ayuntamiento ha aprobado gracias al acuerdo mayoritario de todos los grupos municipales una batería de medidas de 13 millones de euros, ha recibido este mensaje como una amenaza del Gobierno autonómico. "Que no amenacen y ya que no ponen dinero, por lo menos que no estorben", ha sentenciado. Puente ha desgranado y contrapuesto las ayudas que la Junta de Castilla y León ha concedido con las de su ayuntamiento, y se ha preguntado si es de recibo que el ejecutivo amenace a las entidades "por atender a la ciudadanía, cuando están siendo abandonados a su suerte".

"La Junta ha concedido 1,35 millones de euros a toda la Comunidad para la adaptación del sector del comercio a las necesidades de la pandemia. Sólo en esa línea de trabajo, Valladolid ha habilitado una ayuda de 3,5 millones", ha ejemplificado el alcalde. Además Puente ha recordado que su Ayuntamiento se está haciendo cargo de la alimentación de los alumnos con beca comedor (competencia de la Junta) y ha destacado que las ayudas autonómicas para el alquiler son "pírricas": 5 millones de euros para toda la Comunidad, frente al millón de su Ayuntamiento.

"¿Les preocupa ayudar a la ciudadanía o que un ayuntamiento levante el faldón de sus vergüenzas", ha reiterado. Para Puente es necesario que la Junta aclare qué va a hacer con sus recursos para atender a los ciudadanos de Castilla y León afectados por la pandemia. "En tanto que no lo haga que se deje de amenazas y que nos permita utilizar nuestros recursos".