Las claves sobre el regreso de la actividad económica no esencial tras la Semana Santa

Pedro Sánchez ha anunciado este sábado que el cierre de toda la actividad económica no esencial decretada hace una semana no se alargará más allá del 9 de abril. El presidente del Gobierno ha explicado que el estado de alarma se prorrogará hasta el próximo 26 de abril y, previsiblemente, se extenderá "un tiempo más". Sin embargo, Sánchez ha matizado que el cierre de la actividad no esencial, que lleva vigente desde el lunes 30 de marzo y cuyo fin está previsto para el 9 de abril, jueves santo, no se alargará más allá de esta fecha. Por tanto, tras los festivos de Semana Santa, entre el lunes 13 y el martes 14 de abril, la actividad económica no esencial que no puede desarrollarse mediante teletrabajo y que no esté expresamente prohibida en el decreto del estado de alarma volverá a reactivarse.

¿A qué sectores afecta?

La respuesta no es sencilla, ya que el Gobierno no ha difundido una lista exhaustiva con todos los sectores que volverán a la normalidad tras la semana santa. El decreto que suspendió la economía no esencial estipulaba cuáles eran las actividades que debían permanecer abiertas, pero no las que debían cerrarse. Aquellas empresas que no encontraran en dicho listado su actividad y que fueran incapaces de llevarla a cabo mediante teletrabajo debían permanecer cerradas.

En definitiva, el 30 de marzo tuvieron que paralizar temporalmente su producción todas aquellas empresas que no formaran parte de actividad esencial (la relacionada con la industria alimenticia, la sanidad, el transporte...) de forma directa o indirecta. Los sectores que se vieron más afectados por esta medida fueron la construcción y la industria pesada.

eldiario.es publicó la lista completa de las actividades que han permanecido abiertas durante el periodo de vigencia del decreto. Sin embargo, existe una fina línea entre ciertas actividades esenciales y no esenciales que permitió que algunos sectores, como parte de la industria cerámica, se ampararan en el decreto para mantener fábricas abiertas.

Esta ambigüedad obligó al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a publicar una "nota interpretativa para el sector industrial" en relación al decreto tras las críticas de autónomos y empresarios. A partir de esa nota se flexibilizaron algunas obligaciones y se agregaron algunas empresas que también quedaban exentas de paralizar su actividad, como por ejemplo aquellas que se dedican a la importación o exportación.

¿Cuándo vuelven al trabajo las actividades no esenciales?

La vigencia del decreto terminará el próximo jueves santo. Precisamente por los festivos de Semana Santa, el Gobierno prevé una paulatina incorporación al trabajo para las personas afectadas a partir del lunes 13 de abril, que todavía es festivo en Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Catalunya, la Comunitat Valenciana, Euskadi, La Rioja y Navarra.

Para todos los trabajadores afectados por la paralización de la actividad, el Gobierno contempló un "permiso retribuido recuperable". Este implica que los trabajadores afectados han recibido su salario normal durante estos días aunque no hayan trabajado y que después deberán recuperar esas horas a lo largo de este año.

¿Supone esto el fin del confinamiento?

No. Las medidas del estado de alarma seguirán vigentes y esto incluye la limitación en el movimiento de los ciudadanos y el cierre de numerosos negocios como comercios, locales de ocio y restauración o centros deportivos. También seguirá siendo obligatorio el teletrabajo en aquellas actividades en las que sea posible.

"Las medidas excepcionales no van a durar otros quince días, van a durar un tiempo más", ha advertido este sábado Sánchez. El decreto se extenderá cada 15 días hasta que sea necesario, pero la pretensión del Gobierno es emprender un camino paulatino hacia la normalidad cuando la curva de contagios empiece a remitir. Aunque esa curva se está aplanando, las cifras diarias de fallecidos y contagios siguen siendo elevadas.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha dado a entender que las primeras que estudian aprobar medidas como pasear con niños o salir a hacer deporte, si la evolución del brote en el país lo permite.

¿Qué estará abierto y qué cerrado tras Semana Santa?

Deberán seguir cerrados los establecimientos estipulados en un primer momento en el Real Decreto del 14 de marzo, que estableció inicialmente el estado de alarma. Esto incluye cines, teatros, plazas, bares, restaurantes, centros deportivos y una amplia lista que puedes consultar aquí. Antes de decretarse el estado de alarma también se había decidido cerrar todos los centros educativos –escuelas infantiles, colegios, institutos, universidades y centros de formación profesional–, que permanecerán también cerrados.



Estas son las actividades que permanecerán abiertas mientras dure el estado de alarma:

Supermercados. Establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad.

Farmacias y ópticas. Establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas y productos ortopédicos e higiénicos.

Kioskos. Establecimientos donde se pueda adquirir prensa y papelería.

Gasolineras. Establecimientos para la adquisición de combustible para la automoción.

Estancos.

Equipos tecnológicos y de telecomunicaciones.

Alimentos para animales de compañía.

Comercio por internet, telefónico o correspondencia.

Tintorerías y lavanderías.