Azkuna Zentroa consolida su éxito pese a la pandemia con dos millones de visitas en 2020 y 200 actividades programadas para 2021

"Hemos procurado que la palabra cancelación no estuviera en nuestro diccionario". Una máxima en boca de su director que Azkuna Zentroa ha tratado de mantener a pesar de la pandemia para seguir con su programación prevista, que incluye en 2021 más de 200 actividades y 3 exposiciones.

"Para 2021 nos estamos adaptando a la situación. Hemos reprogramado toda la actividad en el periodo 2020-2021 para evitar cancelaciones y un estancamiento del sector artístico y también pensando en las necesidades de cultura que tiene la ciudad y los diferentes sectores culturales. Creemos que es una programación ambiciosa, pero realista", ha explicado el director del centro, Fernándo Pérez, durante la presentación del año y de la nueva programación este viernes en Bilbao.

Los eventos se adaptarán a las circunstancias de la pandemia. Se trasladarán eventos que no se puedan cumplir y se adaptarán a otros formatos si así lo requiere la situación. “Ahora más que nunca es necesario impulsar la creación artística, potenciando los procesos de gestación y acompañando a las personas en el desarrollo de sus proyectos. Su trabajo será determinante para afrontar los cambios a los que nos enfrentamos como sociedad y, para ello, creadores y creadoras necesitan plataformas, tiempos, lugares, recursos y cuidados para desarrollar sus propuestas. Es el momento de la cultura, que es un derecho y un bien de primera necesidad”, ha destacado Fernando Pérez.

A pesar de las circunstancias, las restricciones de aforo y el hecho de que desde el 13 de marzo hasta 1 de junio Azkuna Zentroa estuvo cerrado, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, también presente en el acto de presentación, ha indicado que el centro "ha tenido más de dos millones de visitas, cumpliendo todos los protocolos, con la máxima seguridad, y han acudido a disfrutar de la programación del centro demostrando lo importante que es la cultura para ellos y ellas”.

Más de 36.300 personas han participado en la programación durante 2020, un año "de transformación", según han señalado, puesto que Azkuna Zentroa - Alhóndiga Bilbao ha continuado desarrollando su Proyecto Programa 2019-2023 con la evolución de Mediateka BBK y el despegue de Lantegia. Laboratorio de ideas, dos proyectos estratégicos y clave en el centro. Azkuna Zentroa ha avanzado también en el artxiboAZ, y en nuevas publicaciones. Además, ha sentado las bases para que en 2021 se pongan en marcha nuevos proyectos como AZ Irratia y nuevas residencias.

Así, para este 2021, Azkuna Zentroa ha programado más de 200 actividades y 3 exposiciones, se celebrará Gutun Zuria, el Festival Internacional de las Letras de Bilbao, y Prototipoak. Encuentro Internacional de Nuevas Formas Artísticas. Además de ello, también consolidará su temporada de artes escénicas, eszenAZ. Todo ello, adaptándolo a las medidas que se vayan imponiendo para contener la pandemia, y revisando los formatos de todas las actividades con el objetivo de evitar cancelaciones.

"No es fácil adaptar los proyectos a cada momento a la situación. Muchas de las propuestas también tratan de reenfocar los nuevos horarios que tiene la gente en el resto de sus actividades cotidianas. No hay dificultad, en Azkuna Zentroa cualquier programa se puede modificar en horarios. Lo importante es que los artistas no dejen de cobrar sus cachés, de tener su trabajo aquí y eso es algo que se va adaptando a cada momento", ha apuntado Fernando Pérez.