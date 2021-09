El consejero Arriola despacha las denuncias de EH Bildu de irregularidades en una adjudicación: "Cállense y ya está"

El consejero Iñaki Arriola, uno de los tres del PSE-EE en el Gobierno vasco y que dirige la cartera de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, ha despachado con dureza en el Parlamento Vasco las acusaciones de irregularidades en un contrato de la sociedad pública Eusko Trenbide Sarea (ETS) con la empresa Sener, lanzadas en julio por EH Bildu y reiteradas este lunes en la Cámara. "Cállese y ya está", ha zanjado Arriola en su tenso debate con el parlamentario de la coalición abertzale Unai Fernández de Betoño, que ha ironizado que su formación debe disponer de una "bola de cristal" porque acertó ante notario "cuatro meses antes" de que se confirmara que esa empresa iba a ser la adjudicataria de unos trabajos de consultoría valorados en 988.000 euros.

Arriola entiende que EH Bildu "ha disparado la pistola antes de preguntar". "Van a lo que van. A una labor de desprestigio del Gobierno, de caza política. Apuntan a determinadas personas, entre las que me incluyo. Aunque esté un mes explicando esto, no les será suficiente nunca. Pueden decir lo que quieran, pero saben que no tienen razón. Ya sé que no van a pedir disculpas ni manifestar propósito de enmienda, pero por lo menos cállense. Por lo menos cállense", ha enfatizado Arriola, que ha añadido que en su Departamento "las cosas se hacen bien" en materia de contratación.

El punto al que se agarraba EH Bildu en su denuncia era que las bases del pliego de ese concurso tenían como título en los metadatos "Contrato Sener", lo que les hacía suponer que estaba teledirigida la adjudicación. Arriola ha revelado que ETS ha realizado un barrido informático en sus servidores de "más de 3,5 millones de ficheros". Concretamente, ha analizado los metadatos de "964.607 archivos" y aparecieron "112" con el título "Contrato Sener". De ellos, en cinco ocasiones la adjudicación fue para esa empresa y en 117 no. Arriola entiende que se han utilizado plantillas viejas para repetir documentos e insiste en que la polémica no pasa de debate de ofimática, aunque admite que se hará "formación" entre el personal para ajustar estos aspectos. "De los 112 gana cinco. Ésa es la realidad. Si fuesen al notario, habrían acertado en un 4,46%", ha espetado el consejero a los representantes abertzales.

Fernández de Betoño ha defendido que EH Bildu actuó en todo momento con rigor y con cautela -"por eso estamos aquí y no en un tribunal"-, a lo que Arriola ha replicado que "trufaron toda la denuncia con sus correspondientes 'presuntos' o verbos condicionales para impedir que se les pudieran pedir responsabilidades" por una mentira. En el transcurso del toma y daca parlamentario, la coalición ha esgrimido otras denuncias de contratos irregulares con las empresas Cuatro Barras, Seikaz y Gabinete Seis, todos ellos salidos de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, y ha asegurado que la Oficina de Control Económico ha constatado esas anomalías. "Nos hace trabajar mucho", ha ironizado Arriola sobre las preguntas e interpelaciones de Fernández de Betoño a su equipo durante esta legislatura.