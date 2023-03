Elkarrekin Podemos-IU denuncia que el Gobierno de Urkullu está modificando el sistema educativo por decreto

La coalición Elkarrekin Podemos-IU sigue siendo la pata que cojea en la mesa del pacto educativo vasco alcanzado hace casi un año en el Parlamento Vasco entre los dos partidos de Gobierno, PNV y PSE-EE, así como con EH Bildu y la formación de izquierdas. Según ha expresado este miércoles en la Cámara Miren Gorrotxategi, en un mensaje que no es para nada nuevo en estos once meses largos, el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, está modificando 'de facto' el sistema educativo con decretos y órdenes. Y ello no respeta ni la letra ni el espíritu del pacto e incluso tampoco la normativa básica estatal. Mientras, se retrasa la presentación de la nueva ley que estaba llamada a desarrollar los puntos del acuerdo y que, según Elkarrekin Podemos-IU, estaban atravesados por la necesidad de hacer de la escuela pública el “eje” del sistema en un contexto en el que el 50% del alumnado está matriculado en centros de titularidad privada.

“Firmamos el pacto con mucha ilusión, pero nuestra firma no avala en ningún caso ninguna de las normas que el Gobierno ha dictado”, ha querido destacar Gorrotxategi en rueda de prensa. Ha dicho también que ahora mismo no prevén un voto positivo a esa ley si es que llega al Parlamento en esta legislatura. “El sistema ya se ha reformado sin esperar al marco legislativo”, ha lamentado la portavoz, que denuncia el procedimiento “inverso” por el cual se han ido dictando primero las normas de inferior rango -que requieren menos controles- y luego se han ido validando las decisiones adoptadas con reglamentos superiores. Sin embargo, la propia génesis del pacto también fue inversa ya que se desarrolló toda una ponencia equivalente a la de un proceso legislativo, lo que incluyó comparecencias y dictámenes, así como una votación plenaria.

En un mensaje que suelen compartir sindicatos y agentes educativos en Euskadi, Elkarrekin Podemos-IU ha manifestado de nuevo que entienden que “no existen medidas concretas para priorizar la escuela pública”. Gorrotxategi, por ejemplo, ha apuntado que se habla en las nuevas órdenes y decretos del “Servicio Vasco de Educación” como suma de todos los centros “sostenidos con fondos públicos” independientemente de su titularidad cuando es un concepto no regulado y que iguala en derechos y obligaciones a colegios públicos y privados. En este sentido, ha apuntado que el decreto de planificación en vigor desde este miércoles contraviene incluso la Lomloe estatal porque “el Gobierno tiene que garantizar una plaza escolar gratuita en centros públicos” y no solamente, como prevé, en centros “sostenidos con fondos públicos”. “No es lo mismo”, ha repetido.

Gorrotxategi ha explicado que las reuniones de seguimiento del acuerdo educativo no están teniendo “gran contenido real” ni están deliberando sobre los pasos que ya está dando Educación, tales como la bajada de ratios que permiten concertar aulas con menos alumnos para paliar el efecto de la caída de la natalidad. La última fue en enero. Elkarrekin Podemos-IU dice desconocer el contenido del último borrador de la futura ley. Fue prometida para octubre de 2022, luego para Navidad, luego para el primer trimestre y ahora el consejero Jokin Bildarratz ya ha abierto la puerta a “primeros de abril”. Sea como fuere, el calendario electoral y de la legislatura vasca hará complejo que se pueda llevar a cabo toda la tramitación antes de que se disuelva la Cámara. Eso sí, la hipotética renuncia de Elkarrekin Podemos-IU en nada complicaría las mayorías, ya que el Ejecutivo tiene mayoría absoluta y la pata de la mesa que representa EH Bildu, hasta la fecha, no baila tanto.