Euskadi abrirá dos 'vacunódromos' en Bilbao y Vitoria para acelerar el proceso de inmunización contra la COVID-19

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) va a ampliar de 117 a 151 los puntos de vacunación ahora que el proceso se ha generalizado a las personas menores de 65 años con AstraZeneca mientras se avanza con los mayores de 80 años con Pfizer, aunque todavía el 40% no ha sido llamado para la primera cita, y queda en el aire el calendario para las personas de entre 65 y 80. Entre esas instalaciones nuevas se hallan dos nuevos grandes ‘vacunódromos’ en Bilbao y en Vitoria, concretamente en el pabellón de La Casilla -ya operativo desde este martes- y en el frontón de Lakua, respectivamente. Son las dos ciudades más pobladas. En la tercera, en Donostia, ya estaban operativos tanto la plaza de toros de Illunbe como el estadio de la Real Sociedad. Se abren igualmente centros deportivos en Tolosa o Andoain. Después de semanas a la cola de todas las comunidades autónomas, Euskadi ha dado un arreón a la histórica campaña de inmunización y ya ha superado en velocidad a siete autonomías con una media de 12.000 pinchazos diarios.

"¿Dónde estamos vacunando? En función de la disponibilidad, hemos ido ampliando [los puntos]. Partimos de 25, pasamos a 117 y ahora contamos con más de 150. Pero podrían seguir aumentando. Los mayores [acuden] a los centros cercanos siguiendo un criterio de proximidad. En el caso de las personas de 65 o menos, [hemos planteado] concentrarlas en lugares centralizados para una vacunación rápida y segura", ha explicado la consejera de Salud, Gotzone Sagardui. Por territorios, los centros habilitados son 80 en Bizkaia, 59 en Gipuzkoa y 12 en Álava. Además, también 9.948 personas han recibido la vacuna en sus hogares, según datos oficiales referidos principalmente a personas de edad avanzada.

La consejera Sagardui ha informado de la importancia de que se conozca cuál es el sistema para conocer cuándo llega el turno para recibir el pinchazo. "A los mayores de 80 años, Osakidetza les cita uno a uno por teléfono. Precisan de un contacto más cercano y, una vez que les es administrada la primera dosis, marchan a casa con la cita para la segunda", ha explicado la titular de Salud. A los más jóvenes -salvo excepciones- se les enviará un SMS y han de pedir cita por el canal habilitado en la página 'web' de Osakidetza. "Están más acostumbrados a la movilidad y a comunicarse", ha señalado la consejera. En su caso, la separación entre ambas citas con AstraZeneca es de alrededor de tres meses.

Euskadi ya ha vacunado completamente (dos dosis) a más de 100.000 personas, entre el 4% y el 5% de la población total. "Osakidetza, con vacunas, tiene capacidad. No es una cuestión de capacidad, sino de disponibilidad. Me han oído muchas veces decir esta frase. Si tenemos vacunas, vacunaremos", ha enfatizado Sagardui, que ha mostrado su confianza en que no haya nuevos retrasos en los abastecimientos que lleven a cancelar citas. "Estamos en conversaciones con el Ministerio de Sanidad para ver cuándo va a ser la entrega de la próxima semana", ha añadido la responsable de Salud.

Diez positivos entre los arrantzales de Hondarribia justo antes de ser vacunados

Estos datos llegan en una jornada con 501 positivos nuevos y con la tendencia un día más al alza, como viene siendo la norma en las últimas tres semanas. La tasa a 14 días por cada 100.000 habitantes sube a 282,45, aunque en Álava llega incluso a 356,74. Los nuevos casos se reparten en 222 en Bizkaia, 172 en Gipuzkoa, 97 en Álava y 10 entre personas o de fuera o sin residencia conocida. El coronavirus sigue expandiéndose ya que cada infectado multiplica la enfermedad a más personas (1,15 según el último dato). Sagardui ha mostrado su preocupación por la tendencia y también por la presión hospitalaria, ya que ha empezado a crecer nuevamente sin que se superaran del todo los efectos de la ola anterior, la que siguió a Navidad. Son 368 las personas hospitalizadas, 80 de ellas críticas en UCI. En la última jornada hubo 66 ingresos, muy por encima de la media de los últimos siete días (47).

Un factor de incertidumbre es que la variante británica, a la que se atribuye una mayor transmisibilidad, copa ya el 80% de los positivos totales. Sagardui, en todo caso, no ha concretado si está detrás del brote en seis barcos pesqueros de Hondarribia. Los positivos aparecidos son 10 y 88 los confinados. Los casos han llegado justamente cuando estos 'arrantzales' de bajura iban a ser vacunados. Han aparecido igualmente tres casos en el cribado de Elorrio, seis en el de Lazkao, cinco en los dos brotes asociados a sendos bares de Nanclares de la Oca y dos casos en el establecimiento Póker de Bilbao. La consejera, asimismo, ha mostrado su preocupación por la alta incidencia en localidades guipuzcoanas como Zaldibia y, en general, en toda la comarca del Goierri. No obstante, ha indicado que la transmisión no parece tener un único origen y que no se atribuyen los casos a un brote. Todos los datos están recopilados en el mapa.

