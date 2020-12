Euskadi alerta de que la caída de la incidencia de la pandemia se ha "enlentecido" y avisa de que la situación está "lejos de ser tranquilizadora"

Al tiempo que Euskadi plantea flexibilizar algunas restricciones de cara a la Navidad, la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, asume la pandemia se halla "lejos de tasas de incidencia tranquilizadoras" y que "los centros sanitarios aún tienen una presión grande". En el Parlamento Vasco, donde comparece cada miércoles con su 'número dos', Iñaki Berraondo, Sagardui ha repetido: "No debemos confundir una buena evolución con una buena situación. Vamos bien pero no estamos bien". Es más, consejera y viceconsejero han coincidido en que la caída de la incidencia se ha "enlentecido" en las últimas jornadas y en que hay que mantener la "prudencia". "Ojalá me equivoque y bajemos más rápido", ha apostillado Berraondo. Berraondo ha añadido que uno de los indicadores clave, en concreto el denominado R0 -que mide los casos que origina cada positivo-, continúa en parámetros de seguridad (por debajo de 1) pero cuya tendencia descendente "ha cambiado". Este miércoles marca 0,87, cuando hace siete días estaba en 0,77.

Euskadi apela a criterios diferentes a los sanitarios para justificar su propuesta de permitir reuniones familiares en las fechas señaladas de Navidad

Eso sí, los dos máximos responsables de la Sanidad han querido destacar que Euskadi sale favorecida en la comparación de las fotografías de principios de noviembre y de la de principios de diciembre. Fue entonces cuando se marcó el hito de 1.547 casos positivos aparecidos en una sola jornada, frente a los 564 notificados este miércoles. La tasa de incidencia (casos en 14 días por cada 100.000 habitantes) era de 693,14 (alerta roja) y ahora es de 421,29 (alerta naranja) y en los hospitales ingresaba cada día una media de 62 personas y ahora son 43. En la UCI hay 129 personas y los hospitalizados totales han bajado de 500 (491 exactamente). "Se nota cierto alivio en la presión asistencial. Algunos hospitales o han iniciado o se están planteando iniciar la actividad programada [que fue suspendida hace unas semanas con los refuerzos para atender la ola de casos de COVID-19]", ha explicado Berraondo. Pero ha apostillado: "No hay que relajarse. Si no, corremos el riesgo de un repunte".

Sagardui se ha revuelto cuando la oposición le ha criticado por "suavizar" las medidas y ha negado que sea así. Es más, ha recurrido a frases como "el objetivo no es pasar juntos estas Navidades, sino llegar juntos a las siguientes" o "Llevamos semanas a base de titulares sobre vacunas y hago un llamamiento a no bajar la guardia. Hoy no estamos en ese momento y la mejor vacuna hoy es la prevención". Sin embargo, Euskadi ha admitido ya que está dispuesta a relajar las restricciones de las reuniones de seis personas en las fechas más señaladas del período vacacional, Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y Reyes, así como a abrir la mano a cierta movilidad.

¿Dónde se contagian los vascos? El 50% en casa

Por otro lado, los responsables de Salud han aportado datos nuevos sobre dónde se contagian los vascos. "Básicamente en el domicilio", ha sintetizado Berraondo, que ha dicho que el 50% de los contactos estrechos de los positivos tuvieron el encuentro en casa por ser convivientes. Otro 27% procede del "ámbito social", el 14% del "ámbito educativo" y el porcentaje en el mundo "laboral y sociosanitario" (residencias) es "mucho más bajo". Según el último informe epidemiológico (y se mantiene invariable en las últimas semanas), alrededor de un tercio de los casos son sintomáticos. Por edades, el grupo de edad con más incidencia son los mayores de 80 años, el único cuya tasa supera ese umbral crítico de 500 y precisamente el que más riesgo de complicaciones y letalidad presenta.

Por territorios, los últimos 564 casos se reparten en 257 de Bizkaia, 195 de Gipuzkoa y 101 de Álava, además de 11 de fuera o sin residencia conocida. Gipuzkoa continúa como el único territorio en alerta roja, aunque la incidencia ha caído allí un 31% en siete días y podría salir próximamente de esa situación en la que lleva semanas instalada. El mapa recoge en cuatro colores la situación actual en Euskadi. El verde indica el marco deseable: menos de 60 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días.