Euskadi vacuna a un ritmo mayor que la media española aunque con menos cobertura entre los jóvenes

Osakidetza tiene vacunadas, hasta este miércoles, a 1.431.328 personas, el 65,71% de la población. Con al menos una dosis está el 71,71%, 1.561.856 vascos. Entre el 72,3% y 72,4% de la población considerada vacunable (hay una ligera diferencia entre los datos del Gobierno vasco y los del Gobierno central), que son los mayores de 12 años sin contraindicaciones, tiene ya la pauta completa, lo que sitúa a Euskadi varios puntos por encima de la media española, del 68,8% en este colectivo.

Están por delante en velocidad de vacunación Asturias (75,8%), Castilla y León (73,3%), Extremadura (74,8%) y Galicia (73,5%), según el informe comparativo del Ministerio de Sanidad. Eso sí, la media vasca está por debajo de la general entre los adolescentes de 12 a 19 años (5,2% frente a 5,3%) y entre los veinteañeros (22,7% por 25,3%). Este martes, el 'número dos' de la Sanidad vasca, José Luis Quintas, urgió a que los no vacunados pidieran cita y reveló que hay 57.000 huevos libres hasta el 6 de septiembre. "Vacúnense, por favor, por ustedes y por su entorno", clamó.

Este miércoles Osakidetza estima en 117.493 las unidades disponibles para los próximos días. En el caso de Pfizer se han añadido 95.940 en las últimas 48 horas y, aunque no están aún en las estadísticas posibles actualizaciones, se esperaban remesas más grandes de Moderna a lo largo de agosto. En el caso de Janssen hay una dotación de 18.143 vacunas que se reservan para mayores de 40 años que aún no hayan dado el paso de pedir una cita. Por un lado, no se puede emplear con los más jóvenes y, por otro, al ser monodosis se considera más atractiva porque se completa la inmunización con un solo pinchazo sin esperar 21 ó 28 días. Como ya publicó este periódico, Euskadi ha devuelto ya unas 105.000 unidades de AstraZeneca que no se emplearán más y cuyo destino será la donación a otros países que sí las pueden necesitar.

