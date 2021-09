Mendia rompe su silencio este martes en medio de las dudas sobre su continuidad al frente de los socialistas vascos

Idoia Mendia Cueva (Bilbao, 1965) va a realizar este martes un anuncio importante. La vicelehendakari segunda y secretaria general del PSE-EE desde 2014 pronunciará a las 18.30 horas en el teatro Campos Elíseos de Bilbao, ante el comité nacional del partido, el que quizás es el discurso más esperado de su trayectoria orgánica. A 24 horas de la cita ninguna de las nueve fuentes internas consultadas por este periódico es capaz de garantizar la continuidad de Mendia al frente de la federación vasca del PSOE. De confirmarse su marcha -que no acarrearía cambios "en ningún caso" en la cuota socialista del Gobierno de Iñigo Urkullu- se abriría una nueva etapa en la que Eneko Andueza Lorenzo (Eibar, 1979) parte como el mejor situado para asumir el liderazgo.

El PSE-EE celebrarán su congreso el 20 y 21 de noviembre, un mes después del cónclave federal. Será este martes cuando el comité nacional de los socialistas vascos dé el pistoletazo de salida al proceso congresual. Su alocución será retransmitida en directo en Twitter, Facebook y YouTube. Mendia, que deliberadamente no está concediendo entrevistas aunque no ha reducido su agenda como vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, ha optado por comunicar en ese foro -"por respeto al partido"- su decisión, aunque el propio retraso del anuncio ha alimentado las dudas. Las fuentes consultadas ponen como ejemplo que la navarra María Chivite confirmó ya antes del verano que iba a seguir. Además, de optar a un nuevo mandato, Mendia tendría que superar un proceso de primarias, aunque no se atisban corrientes críticas consolidadas en un partido que, en coalición con el PNV, gobierna en Euskadi, en las tres diputaciones, en las tres capitales y en numerosos municipios de mediano tamaño.

Mendia asumió el liderazgo del PSE-EE en un momento crítico. El partido había salido del Gobierno en 2012 -ella fue la portavoz en aquella etapa-, perdía a su lehendakari y mayor activo, Patxi López, y a la izquierda empezaba a surgir la alternativa de Podemos. En 2017, en el octavo congreso del PSE-EE, la formación ya había recuperado presencia institucional merced a los pactos con el PNV pero llegaba tras haber cosechado en 2016 el peor resultado de su historia en unas autonómicas desde la fusión con Euskadiko Ezkerra (EE). En 2020, a pesar del tirón de la presencia de Pedro Sánchez en el Gobierno de España, los socialistas vascos solamente avanzaron un escaño, aunque ahora proporcionan a Urkullu mayoría absoluta.

Se da la circunstancia de que en aquel momento una de las decisiones estratégicas de Mendia fue dar mayor peso y visibilidad a la presencia del PSE-EE en el Gobierno autonómico con la entrada en el gabinete de la secretaria general y, además, en la condición de vicelehendakari. Algunas fuentes coinciden en que sería contraproducente haber dado ese paso hace solamente un verano para cambiar ahora la estrategia y regresar a la bicefalia. Con ella están en el Ejecutivo Iñaki Arriola y Javier Hurtado y, de una legislatura a la siguiente, el presupuesto que gestionan las áreas que lideran los socialistas se ha triplicado.

En cuanto a Andueza, que es bilingüe, taurino confeso y procedente de la fértil cantera eibarresa, en su entorno destacan su intervención del pasado jueves en el pleno de política general del Parlamento Vasco. Fue él quien dio la réplica a Urkullu, en un discurso que satisfizo en la bancada socialista. Andueza, de hecho, fue contundente con sus socios del PNV y emplazó expresamente al lehendakari a que mirara al siglo XXI y no al siglo XIX en sus propuestas para Euskadi después de que planteara "retornar a la soberanía previa a 1839" en su primera intervención.