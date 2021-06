Organizaciones y agentes sociales recaudan firmas para pedir a la Comisión Europea la liberación de las patentes y que las vacunas lleguen a todo el mundo

La iniciativa Right2Cure, que cuenta con el apoyo de diversos colectivos y agentes sociales, ha pedido este lunes en Bilbao que se liberalicen las patentes de la COVID-19 en Europa para lograr así una "vacunación masiva y asequible en todo el mundo". "Esto es una cuestión de interés político. Medicus Mundi lleva más de 20 años peleándose con las patentes y no nos han hecho caso nunca, llega Biden y todos tenemos en la agenda las patentes. Si la Unión Europea lo quiere, lo puede hacer", ha indicado Itziar Irazabal, representante de Medicus Mundi en Bizkaia.

El objetivo de Right2Cure, que cuenta con el apoyo de Medicus Mundi, Osalde, Médicos del Mundo, Amnistía Internacional, Ongi Etorri Errefuxiatuak, CCOO Euskadi, ESK, Sodepaz EH, Feministalde, Mugarik Gabe, Gorripidea, además de las Juntas Generales de Álava y Gipuzkoa y los Ayuntamientos de Donostia, Vitoria y Getxo, es recaudar un millón de firmas en toda Europa para poder tramitar una Iniciativa Ciudadana Europea a la Comisión Europea y visibilizar la problemática de las patentes coincidiendo con que este martes y miércoles se celebra la Cumbre Mundial de Comercio en la que se abordará, entre otras cuestiones, la posibilidad de liberar las patentes sobre las vacunas contra el coronavirus.

"Creemos que articulando el nodo de Euskadi podremos contribuir de mejor manera a la visibilización de esta cuestión fundamental, a generar el debate social necesario para que se mantenga en las agendas políticas y a reunir el millón de firmas necesarias para asegurarnos de que llegue a la Comisión Europea", ha asegurado Yahcov Ruiz, portavoz de Rigth2Cure en Euskadi y exparlamentario de Elkarrekin Podemos.

Para ello, colectivos y organizaciones de toda Europa han convocado una serie de manifestaciones que exigen la liberación de las patentes farmacéuticas. En Bilbao, desde Rigth2Cure han convocado una concentración este miércoles a las 19.00 en frente del Teatro Arriaga, en Bilbao, bajo el lema 'Vacunas para todas'.

Según Ruiz, el problema de la COVID-19 es que aunque "las vacunas son la mejor herramienta para acabar con el virus, éstas no están llegando a todo el mundo por igual", y ha explicado que, el origen de esta iniciativa vino ante el bloqueo en el seno de la OMC de la liberación de las patentes sobre vacunas solicitada por India y Sudáfrica.

"Nos parece que cuando se da dinero público para producir algo, se debe exigir por lo menos una contrapartida que sea a nivel social. Nos parece que se debería haber exigido a los laboratorios que se fabricara la vacuna, al menos, con un precio asequible para todas las personas porque los precios actuales y los que se van a poner en cuanto pase la primera oleada de vacunación van a ser inasumibles por la mayoría de personas y la mayoría de países", ha explicado Eduardo García Langarica, representante de Medicus Mundi en Euskadi.

Preguntados por cuándo sería posible una supuesta liberación de las patentes, han señalado que "cada día que pasa es un día perdido", ya que "hay gente que fallece que quizás podría haberse salvado si hubiera dispuesto de vacunas con mayor velocidad". "La iniciativa que estamos promoviendo es un camino más lento que si directamente la Comisión Europea y sus estados miembro se hubieran mostrado favorables a la suspensión de las patentes, pero esa decisión se va a demorar. Se dan largas y excusas, quizás no para decir que no están a favor de liberar las patentes, pero para no mostrarse a favor de esa liberación. Todavía no se ha conseguido tramitar en el Parlamento Europeo ninguna iniciativa específica que fuerce a la Comisión Europea a posicionarse a favor de la liberación de patentes", ha lamentado Ruiz.

Las firmas se pueden realizar a través de la página web habilitada en la que explican el proyecto, resumen la iniciativa legislativa europea y llevan a la web de la Unión Europea para poder firmarla. Por el momento, llevan recaudadas 200.000, 27.000 de ellas en España. Tanto las firmas como las adhesiones siguen sumándose día a día.

