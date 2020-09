El PNV muestra las campas vacías de Foronda: "No podéis imaginar lo duro que es que no estéis aquí en el Alderdi Eguna"

Dice Andoni Ortuzar que el Alderdi Eguna (día del partido) del PNV es "la fiesta política más grande de Europa". Cada año, en el último domingo de septiembre, el principal partido vasco llena las campas de Foronda, junto al aeropuerto de Vitoria, con miles y miles de afiliados y simpatizantes que escuchan los mítines, sí, pero que también comen, beben, confraternizan y hasta asisten a misa. "No podéis imaginar lo duro que es que no estéis aquí", ha reconocido Ortuzar. Acompañado solamente por los 'burukides' nacionales y de las cinco territoriales del PNV -ni siquiera estaba el lehendakari, Iñigo Urkullu-, ha encabezado un pequeño acto alternativo en los ruidosamente silenciosos terrenos de Foronda que se ha retransmitido por YouTube, Instagram o Facebook a las bases.

"Ha sido una decisión muy dura el no convocar el Alderdi Eguna en un año tan redondo", ha explicado el presidente del Euzkadi Buru Batzar, que ha recordado que es el 125 aniversario de la formación y que en 2020 se ha situado "en la cota más alta de representación institucional" desde la escisión de EA en 1986. Ya en abril, en pleno estado de alarma, el Aberri Eguna (día de la patria vasca) se celebró desde los balcones. "Esto es el acto político más raro que hemos vivido nunca", ha dicho Ortuzar desde Foronda antes de izar una ikurriña a media asta en "reconocimiento y homenaje" a los fallecidos con COVID-19. También han encendido un pebetero para "mantener prendida la llama del compromiso". "El año que viene estaremos aquí. Volveremos a oler a talo con chorizo y a sardinas asadas", ha vaticinado Ortuzar bajo un cielo plúmbeo por momentos.

En el plano más político, el líder del PNV ha asegurado que el contexto sanitario y económico abierto por la pandemia exige "responsabilidad" y ha añadido que la suspensión del Alderdi Eguna quizás sirva para que "los vahos del triunfo" no le suban a la cabeza a un partido que lidera todas las instituciones vascas y es decisivo en las Cortes Generales. En este sentido, ha apelado a que "todas" las administraciones puedan aprobar unos presupuestos en 2021 contra la crisis, también el Gobierno de España. "Nos sentaremos en cuantas mesas sean necesarias", ha repetido Ortuzar, que ha hecho un llamamiento a sindicatos y agentes sociales a que no insistan con las huelgas. En Educación y Sanidad se han multiplicado las movilizaciones en Euskadi contra la gestión del Ejecutivo de Urkullu.

Por otro lado, Ortuzar ha avanzado que este lunes el PNV retomará el proceso para renovar sus órganos internos, algo que la pandemia paralizó también. "Hay que fortalecer y renovar el partido. No sabemos cómo serán las asambleas y las votaciones, pero lo haremos. En el 'batzoki' o de otro modo, pero el virus no nos puede parar", ha apuntado el líder nacionalista, que optará a reeditar su presidencia sin que nada haga pensar que las bases no prorroguen su mandato. Tampoco se esperan cambios en Álava (organización liderada por José Antonio Suso), en Bizkaia (Itxaso Atutxa) y en Gipuzkoa (Joseba Egibar).