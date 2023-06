El PSE-EE mantiene Irún con el incombustible Santano pero mira ahora al PNV y no a las izquierdas

En Irún, segunda ciudad de Gipuzkoa, José Antonio Santano será alcalde una vez más. Ha ganado seis veces las elecciones y es su séptimo mandato. El regidor se jacta de ser el único socialista en el poder en Gipuzkoa que ha mantenido su representación en los últimos comicios. Hasta ahí lo que no cambia. Ahora lo que sí puede hacerlo. Tras ser un foco de tensión en las relaciones con el PNV, en Irún ha habido un acercamiento y, aunque formalmente los nacionalistas no han apoyado la investidura, hay más sintonía que hace cuatro años. Por el contrario, la coalición Elkarrekin (Podemos, IU, Berdeak Equo y Alianza Verde) ha pasado de gobernar con los socialistas a apoyar una candidatura alternativa de EH Bildu que no ha prosperado. “Seguiremos trabajando día a día con gran orgullo y pasión por Irún”, ha señalado el PSE-EE.

El PSE-EE también ha revalidado su poder en Eibar, en Zumarraga o en Lasarte-Oria, pero ha perdido Pasaia, donde EH Bildu dirigirá el municipio merced al apoyo de Podemos (aquí no iban en coalición con IU), y Andoain. Esta coalición ha confirmado su avance local con también nuevas alcaldías como Tolosa o Arrasate-Mondragón, ambas en detrimento del PNV. En total, EH Bildu tiene 51 alcaldes y alcaldesas en el territorio y 145 en total, una veintena más.

El PNV ha perdido también uno de sus feudos, Hondarribia. De tener mayoría absoluta ha pasado a ceder la 'makila' a la plataforma local Abotsanitz. El nuevo alcalde es Igor Enparan. En Deba, los nacionalistas sí han logrado el poder merced a un pacto con una plataforma local que estaba asociada a Elkarrekin pero que quedó desautorizada al haber decidido no apoyar a EH Bildu.