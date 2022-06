Senegal firma las licencias de los barcos atrapados en Dakar y no tienen dinero para salir a faenar: “Estamos en la ruina”

Los cuatro barcos vascos atrapados en Senegal ya tienen las licencias que les permiten salir a faenar. Un acuerdo entre la UE y el Gobierno del país africano ha desbloqueado una situación que les mantenía parados en el puerto de Dakar desde principios de año. Sin embargo, hay un sentimiento agridulce entre armadores y patronos: alegría por el paso que se ha dado, “máxima preocupación” por el futuro que viene. “La pesadilla no termina aquí. Estamos en la ruina. No tenemos ni para comida”, dice Manuel Herrería, armador de uno de los barcos desde Dakar.

Como publicó elDiario.es/Euskadi, el desacuerdo entre Senegal y la UE bloqueaba las licencias de pesca para todos los barcos comunitarios que pescan en la zona, unos 15 en total, pero ha afectado especialmente y de forma dramática a cuatro barcos vascos ‘cañeros’: ‘Pilar Torre’, de armador en Bermeo aunque tiene base en Santander, ‘Berriz San Francisco’, de Hondarribia, ‘Iribar Zulaika’, de Getaria, y Corona del Mar, de Bermeo, aunque con bandera francesa. Estos barcos, por el tipo de pesca que realizan, no han podido buscar alternativas para faenar en otros lugares y llevan parados en puerto sin poner trabajar todos estos meses. Hace poco más de dos semanas tomaron la decisión de despedir a las tripulaciones, 250 trabajadores, al no poder ya afrontar los pagos.

“Con la llegada de las licencias podemos salir a la mar, pero… salir ¿con qué?, se pregunta Manuel en conversación con este periódico, y asegura que para empezar a faenar necesitan una media de 100.000 euros por barco. Un dinero que ”no tenemos y no sabemos de dónde vamos a sacar“. De entrada, las indemnizaciones a las tripulaciones que ahora hay que volver a contratar, se pagaron con dinero adelantado por los consignatarios, que ”seguramente querrán que devolvamos antes de salir a faenar“, asegura. ”Tenemos que buscar esos fondos, buscar a la tripulación y volverles a contratar, tener dinero para el gasóleo“… ”La noticia de que se recuperen las licencias es muy buena, pero nosotros estamos ya al límite“. Estos armadores habían pagado las licencias, y han estado acumulando gastos que superan los 213.000 euros por barco, es decir 852.000 euros entre los cuatro buques, entre licencias y otros gastos acumulados desde comienzos del año, más las pérdidas por lo que no están pescando.

Desde este mismo jueves están intentado localizar a las tripulaciones que habían despedido, aunque no contratarán de momento a todos, e intentando buscar créditos que les permitan hacerse a la mar. En cualquier caso, aseguran que tardarán tiempo en poder rentabilizar la salida por el tipo de pesca que llevan a cabo. Una vez tengan el cebo, normalmente anchoas, llevan a cabo una pesca que denominan tipo 'mancha', que consiste en dejar el barco parado en una zona a la espera de que les rodeen los peces. Una estrategia que lleva tiempo y requiere constancia para atraer a los túnidos. “Este parón nos ha hundido”, dicen.

Izaskun Bilbao, eurodiputada: “Vamos a seguir insistiendo con las ayudas”

Los armadores lamentan que durante estos largos meses de parón no se les haya concedido ningún tipo de ayudas por parte de la Unión Europea, porque solo se conceden en el caso de que el acuerdo con el país en cuestión se rompa, y ese no era el caso porque seguía en vigor, ni tampoco por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que considera que se trata de un tema comunitario. El Ministerio ha valorado a través de un comunicado el acuerdo para el desbloqueo de las licencias como de “vital importancia” para la flota de atuneros cañeros, “que tiene su base de operaciones en Dakar desde hace dos décadas”, pero no hay ninguna mención a posibles ayudas a los pescadores, que les reclaman que al menos puedan tener algún tipo de subvenciones para la compra de gasóleo.

Las gestiones se centran ahora en intentar buscar el apoyo económico, porque aunque consigan hacerse a la mar no creen que puedan cobrar nada antes de agosto. Para ello, desde Dakartuna, la asociación en la que se integran estos cuatro barcos, su presidente, Miguel Ángel Solana, se va a dirigir por carta a Bruselas y al Ministerio en petición de apoyo. La eurodiputada del PNV Izaskun Bilbao ha confirmado a elDiario.es/Euskadi que, de momento, no hay ningún avance en el tema de las ayudas, pese a que se está intentando que se les conceda algún tipo de subvención porque su parón se ha debido a una causa de fuerza mayor. “Vamos a seguir insistiendo”. “Para mí no se ha cerrado el tema, necesitan ayudas para reanudar la actividad”, afirma. “¿Quién aguanta cinco meses con el nivel de gastos que han tenido sin recibir ingresos? , señala.