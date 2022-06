Un sondeo más adelanta una victoria del PNV en las tres capitales y en los tres territorios en las locales de 2023

Un nuevo sondeo, en este caso el Sociómetro de la empresa Ikerfel para el Gabinete de Prospecciones Sociológicas (GPS) del Gobierno vasco, adelanta una victoria del PNV en los tres territorios y en las tres capitales en las elecciones forales y municipales previstas para la primavera de 2023, aunque el partido ni siquiera ha presentado sus candidaturas. Solamente en Vitoria se apunta a que EH Bildu y el PSE-EE tendrían opciones e incluso el PP no aparece lejos teniendo en cuenta el margen de error de las encuestas. Vox, ahora sin cargos locales, se presenta con opciones de irrumpir al menos en las Juntas Generales de Álava por la circunscripción de Vitoria.

Madrazo reaparece como defensor de la unidad de la izquierda y apoya a EH Bildu

Saber más

La recogida de datos se realizó entre el 6 y el 10 de junio, informa el GPS, que se ha guardado muchos datos de los recopilados a los 3.333 entrevistados para futuras entregas. Es importante precisar que los sondeos forales no tienen en cuenta el sistema de escaños por circunscripciones, por lo que solamente se ofrecen datos de intención de voto y no hay previsión de procuradores o apoderados en las respectivas Juntas Generales. Asimismo, en el caso de las capitales hay un margen de error de entre el 4% y el 5% en las capitales. Finalmente, todos los resultados vienen condicionados por una elevada presunción de abstención, cercana al 40% en todas las instituciones. No hay noticias de Ciudadanos dado que ni siquiera se ha preguntado por ellos.

En el caso de Bizkaia, no ofrece dudas la victoria del PNV, con un 44% de estimación de voto tras la cocina del GPS. Es el doble que la proyección para EH Bildu, que ha elegido a Iker Casanova como candidato. El PSE-EE quedaría lejos (14%) y Elkarrekin Podemos-IU y PP no llegarían al 8%. En Gipuzkoa ganarían también los nacionalistas -que han de buscar relevo a Markel Olano- con tres puntos de diferencia frente a la coalición abertzale (36% por 33%). El PSE-EE sumaría casi el 16%, Elkarrekin Podemos-IU se quedarían en el 7% y el PP no llegaría ni al 5%. En Álava el PNV tendría una previsión del 31% por 23% de EH Bildu y 17% de los socialistas. El PP subiría hasta el 14% y Vox, con más del 3% que hace de mínimo legal, tiene opciones de lograr escaños por Vitoria, aunque no haya una proyección al efecto. Elkarrekin Podemos-IU tampoco pasaría del 7% aquí.

En cuanto a las municipales, el escenario más cerrado es el de Vitoria, con las cuatro primeras fuerzas separadas por apenas seis puntos. El PNV tendría un 24% y el PP el 18%, con EH Bildu y los socialistas en medio. La cocina, en todo caso, ajusta estos datos ya que en intención directa de voto el margen es de 13 puntos entre nacionalistas y 'populares'. Aquí Vox no llegaría al 5% mínimo para tener ediles, pero el sondeo le da un 4,6%, por lo que no estaría muy alejado. Con estos datos, PNV y EH Bildu empatarían a siete ediles, los socialistas sumarían seis, el PP tendría cinco y los dos últimos recaerían en Elkarrekin Podemos-IU.

En Bilbao el PNV arrasaría pero se quedaría a las puertas, con un 44% de apoyos y 14 ediles, de la mayoría absoluta en solitario. La segunda y tercera fuerzas, EH Bildu y PSE-EE, empatarían a cinco electos, por tres para el PP y dos para Elkarrekin Podemos-IU, con Vox muy lejos del listón del 5%. En Donostia el PNV también tendría una clara venta de 11 ediles por 7 para la coalición soberanista. Los socialistas se quedarían en cinco y PP y Elkarrekin Podemos-IU empatarían a dos.