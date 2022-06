Tubacex, del ERE de los 129 despidos a un contrato millonario en Abu Dabi en un año

Tubacex ha firmado un contrato millonario con Abu Dabi, el mayor contrato de su historia, por 1.000 millones de euros y una duración de diez años. El acuerdo se ha suscrito con la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC) a la que Tubacex suministrará soluciones integrales para la extracción de gas por valor de 30.000 toneladas. El acuerdo implica también la construcción de un planta de fabricación de tubo y roscado en Abu Dabi. La nueva planta precisará de una inversión de 100 millones de dólares, estará operativa en el año 2024 y dará empleo a 150 personas.

El millonario contrato llega cuando no ha trascurrido un año desde el ERE en el que la empresa alavesa despidió al 25% de su plantilla en las 20 plantas con las que cuenta en todo el mundo. En Euskadi se tradujo en 129 despidos que dieron lugar a una larga huelga de 235 días, tras la que fueron readmitidos, y que puso a la empresa en una situación límite de la que parecía que sería complicado recuperarse. Sin embargo, la dirección de la empresa ya adelantaba el pasado mes de mayo en la junta de accionistas que salía fortalecida de la crisis y del parón de la pandemia, y que cerraría 2022 con mejores resultados que en 2019. Entonces hablaba de una cartera de pedidos de 500 millones euros. Este miércoles, en su anuncio del nuevo contrato, del que no ha dado cifras concretas, ha situado estos pedidos en los 1.500 millones, por los que el contrato de Abu Dabi supone 1.000 millones de euros, que le sitúan como el más importante en la historia de la compañía. En la presentación de resultados durante la junta de accionistas ya avisaban de que no aumentarían plantilla en las plantas vascas y que en todo caso ese incremento se llevaría a cabo en aquellas zonas en las que se precisara crecer, como se ha realizado ahora con el contrato en Abu Dabi.

El contrato con Abu Dabi entra dentro de la estrategia de diversificación de la empresa hacia sectores de mayor valor añadido, alineada con las políticas de descarbonización y menor uso de petróleo que se están extendiendo ya en la mayor parte de los países, y se suma a otros acuerdos plurianuales firmados en las últimas semanas para la fabricación de tubos de umbilicales, aeroespacial, sectores hacia los que la empresa quiere destinar cada vez más su producción.

“Este acuerdo refuerza nuestro posicionamiento a largo plazo en una región que actualmente se encuentra inmersa en un ambicioso plan de inversiones, impulsando y afianzando nuestra estructura operacional”, ha señalado Jesús Esmorís, consejero delegado de la empresa durante el acto de la firma de contrato en el marco del evento “Make it in the Emirates”, un foro que reúne a las mayores empresas industriales e inversores de Emiratos Árabes Unidos .

Con la nueva planta en Abu Dabi la compañía contaría en la región con tres, ya que tiene también con centros de producción en Arabia Saudita y Dubai, donde también dispone de centros de servicio y oficinas comerciales.

Según ha informado la empresa, Abu Dabi tiene en estos momentos un “plan ambicioso para aumentar su capacidad de producción y maximizar el valor de las vastas reservas de energía del Emirato” y Tubacex quiere ser un aliado estratégico a largo plazo para el suministro de tubos de alto valor añadido, resistentes a la corrosión, además de proporcionar otros servicios complementarios (servicios logísticos, control de inventarios y servicios técnicos en pozo) para la extracción y producción de gas.