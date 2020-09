Urkullu ya es lehendakari por tercera vez y estrena la primera mayoría absoluta en Euskadi desde 1998

Iñigo Urkullu Renteria (Alonsotegi, 1961) ha sido elegido lehendakari por tercera vez a las 19.39 horas de este 3 de septiembre de 2020. Si ha sonreído, no se apreciaba por la mascarilla azul oscuro con la que se ha protegido del coronavirus. En realidad, la sesión pasará a la historia porque todos los parlamentarios han participado enmascarados en la investidura y porque una mampara separaba cada uno de los escaños. No se ha podido celebrar el momento con abrazos o apretones de manos. Urkullu, Incluso, se ha visto con un voto menos de los previstos por la cuarentena obligada de una representante del PNV, Irune Berasaluze. El lehendakari sí ha podido contar con la cercanía de su esposa, Lucía Arieta-Araunabeña, y de sus hijos, que han seguido parte del pleno desde el palco de invitados.

Por vez primera en 22 años, Urkullu encabezará un Ejecutivo con mayoría absoluta sustentado por dos patas, la del PNV y la del PSE-EE. Es la primera vez también en sus tres etapas que supera la investidura en primera votación. En las próximos horas se irán conociendo todos los nombres del nuevo gabinete, aunque ya es público que la socialista Idoia Mendia será vicelehendakari segunda y que abandona el Ejecutivo una de las colaboradoras más estrechas de Urkullu en los últimos ocho años, la titular de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia. Lo que sí es público ya es el documento de 91 páginas con el acuerdo de coalición. Urkullu no ha dado pistas y se ha limitado a agradecer el trabajo de sus consejeros, a los que ha citado por su nombre de pila.

En su discurso en la jornada matinal de la sesión de investidura, Urkullu ha prometido un “modelo que funciona” y que activó la economía tras la crisis económica de 2012 para hacer frente a la actual. Ha garantizado “honestidad” e “integridad” y poner el acento en la pandemia y en la lucha contra las consecuencias económicas y sociales que ha acarreado. Y todo prometiendo “recortes cero”. En la réplica Urkullu no ha dejado resquicios para las sorpresas y se ha limitado a leer unas respuestas que traía previamente escritas, salvo un excurso para criticar a EH Bildu.

Desde el PSE-EE, Idoia Mendia se ha felicitado por que Euskadi cuente con el Gobierno más fuerte en 22 años y, además, en contexto tan crucial como el actual. Ha destacado que la “impronta progresista” de los socialistas en el Ejecutivo se hará sentir incluso en las áreas dirigidas por los nacionalistas, que serán ocho de once. "Tenemos diferencias, cómo no, pero hemos priorizado lo que nos une [...]. En un país plural no se trata sólo de ganar las elecciones. Es fundamental tener capacidad de acordar con los demás", les ha agradecido desde la tribuna Urkullu a los diez representantes socialistas. Enfrente, Maddalen Iriarte se ha erigido en alternativa contra la “parálisis” y ha esbozado un discurso eminentemente económico y social también.

En la abstención han coincidido Elkarrekin Podemos-IU, PP+Cs y Vox, aunque con discursos diferenciados. Miren Gorrotxategi se ha estrenado al frente de la coalición de izquierdas defendiendo un espacio común para todas las “izquierdas vascas” frente al “continuismo” en la política vasca. Desde PP+Cs, a pesar de que Carlos Iturgaiz se ha autoubicado en las antípodas del nuevo Ejecutivo, sí ha tendido la mano a algunos acuerdos sectoriales. "Reconozco en su discurso una parte propositiva y me quiero quedar con eso", le ha respondido el lehendakari, aunque en lo política ha lamentado la radicalización 'popular' hacia postulados próximos a Vox. La ultraderecha, precisamente, se ha estrenado en la arena política vasca y ha optado por estrenarse ciñéndose a su agenda antiinmigración, contra supuestos “chiringuitos” feministas o contra la “imposición” del euskara-.