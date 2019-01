Un segundo avistamiento de un dron paraliza por una hora el aeropuerto de Heathrow, el más frecuentado de Londres

El aeropuerto con mayor tránsito de Reino Unido, el londinense Heathrow, se vio obligado a suspender los despegues durante una hora debido al avistamiento de un dron en una de las pistas. Desde el aeródromo han anunciado que han reanudado su actividad normal pero continúan trabajando con la Policía Metropolitana y con el Control de Tráfico Aéreo para esclarecer lo ocurrido. Este acontecimiento tiene lugar solo tres semanas después de que el aeródromo de Gatwick paralizase su actividad durante un día completo por la misma causa.

"Continuaremos trabajando con la Policía Metropolitana sobre los avisos de avistamiento de drones en Heathrow (...) Reanudamos las salidas del aeropuerto tras una corta suspensión y continuaremos monitorizando este fenómeno. Pedimos disculpas a todo aquel que se viese afectado", informa el mensaje que ha publicado el aeropuerto en Twitter.

We continue to work with the Met Police on reports of drones at Heathrow. We are working with Air Traffic Control and the Met Police, and have resumed departures out of Heathrow after a short suspension. We will continue to monitor this and apologise to anyone that were affected.