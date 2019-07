Los sondeos a pie de urna pronostican un batacazo de Tsipras y el giro a la derecha de Grecia

Han cerrado las urnas a las 19.00 –18.00, hora peninsular española– y los primeros sondeos pronostican la derrota de Alexis Tsipras y Syriza y el triunfo de la derecha de Nueva Democracia Kyriakos Mitsotakis. Como ya ocurrió en las elecciones locales y europeas del 26 de mayo, Syriza ha quedado segundo este domingo, de acuerdo con las encuestas.

Tsipras convocó estas elecciones precisamente tras la derrota del 26 de mayo. Entonces, Syriza logró un 23,8%, mientras que Nueva Democracia alcanzó el 33,1%. Diez puntos de diferencia que, a tenor de los sondeos, se han convertido en una losa imposible de revertir en un mes y medio. Más bien al contrario, la distancia, según los estudios demoscópicos, ha podido ampliarse.

Según los sondeos a pie de urna, Nueva Democracia podría llegar al 42%-38%; mientras que Syriza se quedaría entre el 30,5% y el 26,5%. Kinal –antiguo PASOK–, estaría entre el 8% y el 6%, mientras que Aurora Dorada podría quedarse fuera –entre el 2,8% y el 4,8%–. El KKE –Partido Comunista de Grecia– estaría entre el 5% y el 7%, mientras que Yanis Varoufakis entraría con entre el 3% y el 5%. Los ultraconservadores de Solución Griega estarían entre el 2,5% y el 4,5%.

La proyección de los 300 escaños del Parlamento, incluido el plus de 50 escaños automáticos para la candidatura que quede primera, sería la siguiente: Nueva Democracia, 155-167 (ahora tiene 75); Syriza 77-82 (ahora tiene 145); Kinal, 19-22 (ahora está en 17); KKE, 16-19 (ahora tiene 15); Mera25, 8-14 (entraría de nuevas); Aurora Dorada, 0-13 (está en 18); Solución Griega, 0-13 (entra de nuevas).

El líder de la oposición griega, Kyriakos Mitsotakis. EFE

A pesar de los resultados de las europeas, Tsipras lo ha intentado todo: ha tirado de pragmatismo, pero también de épica. Se ha vestido de primer ministro, recordando que en agosto de 2018 acabó el rescate de la UE y que han mejorado las cifras de empleo y de la actividad económica. Pero también ha hecho coincidir las elecciones con el hito más dramático de la reciente historia política griega: el 5 de julio de 2015, cuando el referéndum del Oxi supuso un no atronador a la troika, cuando Tsipras encarnó la soberanía griega frente a los dictados económicos de la UE y el FMI.

Pero cuatro años después el recuerdo de aquellos días para muchos, también, es el recuerdo de lo que no pudo ser: al final, hubo memorándum; el tercero, quizá el más suave de los tres, pero hubo. Y también hubo acuerdo para reconocer a Macedonia del Norte, algo criticado duramente por la derecha nacionalista.

"Pero la esperanza no se ha muerto", razonaba el eurodiputado de Syriza Kostas Arvanitis: "La puedes ver en los barrios populares. Por ejemplo, no ves gente comiendo de la basura, se han creado estructuras para la gente sin techo, dos millones y medio sin Seguridad Social ahora tienen acceso al sistema de salud gratis, antes había gente que se moría en la calle, tenemos comidas gratis en las escuelas, ahora los que no tienen trabajo pueden ir gratis en el transporte público, hay miles de nuevos empleos, hay reglas en el mercado de trabajo, convenios colectivos, se ha anulado el salario submínimo para jóvenes de menos de 24 años. Syriza hizo política de verdad en la ruina total. El lema de las elecciones en septiembre de 2015 era 'paremos la catástrofe'. Es lo que se ha hecho, no se ha traído el socialismo, pero tampoco teníamos el mandato. El mandato era parar la catástrofe y ahora hay superávit en las arcas públicas del Estado, y tenemos al PASOK y Nueva Democracia que deben al pueblo griego 500 millones de euros".

Sissy Vovou, quien fue miembro de la dirección de Syriza hasta el verano de 2015 y compitió con Tsipras por liderar el partido en el congreso fundacional de la Syriza unificada, en 2013 –logró un 4,69% frente al 74%–, afirma: "Tsipras traicionó el OXI, y si estamos para adoptar recetas de derechas, es mejor irse. Tsipras hizo concesiones a la troika, y se acomodó al establishment, el memorándum, todo... Y ahora la derecha está fuerte, y nosotros tendremos que construir un nuevo gran movimiento, feminista, con la gente trabajadora y centrado por la crisis climática".

El politólogo Dimitris Christopoulos explica que Tsipras "ha querido comprar tiempo, pero cuando aplicas un programa de rescate, que supone un sacrificio, tarde o temprano tienes que pagar por ello. Ellos decidieron aplicar el memorando, aplicaron políticas en las que no creían, y tiene sus consecuencias. Y están las grandes expectativas creadas, los equilibrios, la falta de experiencia en la administración, la arrogancia postbonapartista de algunos de ellos... Pero eso ya es decoración del paisaje. La cuestión no es esa, sino si Syriza seguirá ocupando la posición del PASOK dentro de unos años, si se va a consolidar, si va a acelerar su paso de una izquierda radical a una izquierda socialdemócrata clásica, en ser el dominador de su espacio, teniendo en cuenta que la izquierda siempre es más agitada".