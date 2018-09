La vicepresidenta, en el ‘I Encuentro sobre Feminismo, Medios e Igualdad’: “La perspectiva de género es una obligación”

"El feminismo vive un momento único, que debemos aprovechar con inteligencia, con eficacia y con estrategia pensada y conjunta". Es la petición que la vicepresidenta del Gobierno y Ministra de Igualdad, Carmen Calvo, ha realizado en el ' I Encuentro sobre feminismo, medios e igualdad', organizado por la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información y el Ayuntamiento de Madrid. Allí, se ha felicitado también por que la lucha por la igualdad esté en la agenda política y social, pero ha lamentado la infrarrepresentación de las mujeres en los puestos de dirección de los medios de comunicación, donde "ocurre lo que ocurre en el resto de la sociedad".



"Los medios de comunicación se dirigen al conjunto de la sociedad y la mitad de la sociedad somos mujeres. Tenéis una mirada reivindicadora de todos los desajustes, desigualdades e injusticias que afectan a las mujeres en el ejercicio de sus derechos y en sus menores oportunidades", defendió Calvo ante un auditorio conformado, mayoritariamente, por periodistas. Por eso, la perspectiva de género "no es una opción", sino que debe ser algo "obligatorio en la conformación de la opinión pública a partir de la cual se nutre el derecho fundamental de la información, que es con el que cada uno de nosotros y, sobre todo, de nosotras, conforma su participación política".

En la misma línea se ha pronunciado la alcaldesa de Madrid en funciones, Marta Higueras, que ha exigido que se potencie "la incorporación de la perspectiva de género en el periodismo para que se centre a las mujeres como protagonistas". En ese sentido, la Vicepresidenta ha recalcado que "solo podemos decir lo que somos, lo que queremos, lo que necesitamos, a dónde vamos, cuando somos nosotras mismas nuestras propias portavoces".

I Encuentro sobre feminismo, medios e igualdad Ayuntamiento de Madrid

Remover el reparto de poder

Calvo ha extrapolado la problemática de los medios de comunicación al resto de sectores y ha pedido "más mujeres, mujeres en los lugares donde se decide y un trabajo más solidario entre nosotras para empoderarnos unas a otras". Además, ha animado a exigir los "cambios legislativos que hayan de darse, algunos propuestos en el Congreso en este momento, porque necesitamos que se remueva también el reparto de poder en las empresas privadas". Ha reconocido, eso sí, que "no vamos a cambiar todo lo que hemos de cambiar en una sociedad injusta, desigual y, naturalmente, patriarcal y machista solo con leyes", sino que hay que cambiar "lo más profundo, que son los comportamientos y las mentalidades".

Según ha explicado su presidenta, Virginia Pérez Alonso, la PDLI, de la que es socio fundador eldiario.es, "lidera desde 2014 la defensa de los abusos contra la libertad de información". Y "la desigualdad de género incide de manera directa y clara" sobre esta libertad ya que, "sin mujeres en puestos de responsabilidad es complicado, sino imposible, hacer información desde una perspectiva de género". Según los datos de la plataforma, el 64% de las plantillas de los medios son mujeres, aunque el 73% de los puestos de dirección están ocupados por hombres. De 80 periódicos, solo ocho están dirigidos por mujeres y en televisión y radio de unos 84 directivos, solo 13 son mujeres.

Ataques "más humillantes"

Durante este primer encuentro sobre feminismo y medios se han abordado también otras problemáticas a las que hacen frente las profesionales de la información, como la brecha salarial o el acoso en redes sociales. Un acoso que se ha puesto de manifiesto con el avance del documental "Spain On the Line: el acoso digital a mujeres periodistas en España". "Los ataques a las mujeres son más humillantes, más machistas y más sexistas", lamentó la directora de 'El Intermedio', Carmen Aguilera. La directora de 'El Objetivo' y fundadora de Newtral, Ana Pastor, y la directora de 'La Marea', Magda Bandera, han lamentado que los insultos, el acoso y las amenazas de muerte o de violación no tengan consecuencias para quienes los cometen. "Detienen a gente por hacer chistes y estas amenazas tan claras no tienen consecuencias", ha denunciado Pastor, poniendo el foco en las instituciones y los ministerios de Interior y Justicia.

Sí tienen consecuencias para ellas. "Claro que te afecta", lamenta la directora de 'Público', Ana Pardo de Vera. Cuando las periodistas dan determinadas informaciones "ves como los ataques se recrudecen" y pese a que "estás haciendo bien tu trabajo, las dudas que acarrean cualquier profesión, pero sobre todo esta, te vulneran" por lo que "a veces te expones menos, pero yo creo que eso no lo debemos hacer", indica. No se debe hacer, apunta Bandera, porque "se están perdiendo voces de muchas compañeras que no se atreven a exponerse". "Yo no dejo de hablar, lo que no hago es atender a determinadas reacciones que puedo imaginar", señala la directora de 'Hoy por hoy', Pepa Bueno.

Mostrar la diversidad

Durante una charla con la directora de ‘El País Semanal’, Montserrat Domínguez, la artista visual y activista Yolanda Domínguez ha reclamado a los medios que reflejen la diversidad a través de las imágenes. “Es muy importante lo que publican, porque tienen el poder de visibilizar, pero también de estigmatizar aquello que no se muestra”, ha explicado: “Si el cuerpo de la mujer no está normalizado, creemos que está mal”, explica. Pero no es solo una cuestión física. “Durante siglos, las imágenes eran las que educaban. Los referentes visuales de las mujeres durante años eran esas imágenes de la virgen: buena, santa, virgen, madre… Lo que se salga de ese canon visual, se castiga. ¿Por qué una mujer no puede mostrar su ira?”, se pregunta la artista. Algo en lo que ha coincidido su interlocutora sobre la falsa imagen agresiva y dominante que se proyecta de las mujeres que ocupan puestos de dirección.