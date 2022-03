Asociaciones vecinales piden llamar “Polideportivo” una estación de Cercanías con nombre franquista

Hasta 22 organizaciones vecinales, culturales, memorialistas y políticas de los distritos de Carabanchel y Latina enviaron este miércoles una carta a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana Raquel Sánchez en la que reclaman el cambio de nombre de la actual estación Fanjul de la línea C-5 de Cercanías de Madrid. En su lugar reclaman que se adopte el nombre de “Polideportivo”, según propusieron en su día las asociaciones locales y se acordó en la Junta Municipal del distrito donde se encuentra ubicada.

Los principales motivos de esta petición son tres: el cumplimiento de la normativa, que obliga a retirar los nombres de personas vinculadas a la sublevación militar contra el gobierno legítimo republicano;n segundo lugar, que la calle antiguamente llamada General Fanjul, que justificaba el nombre de la estación, cambió su nombre hace cinco años por el de Avenida de las Águilas; por último, que este cambio ha sido acordado hasta en dos ocasiones tanto por el pleno de la Junta Municipal de Latina como por la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Congreso de los Diputados.

Por todo ello las organizaciones firmantes de la misiva no entienden “que, 15 años después de la aprobación de la Ley de Memoria, y 5 años después de que el General Fanjul haya desparecido del callejero de Madrid, todavía no se haya cambiado el nombre de la estación de Fanjul, incumpliendo con ello el mandato legislativo, y haciendo referencia a un lugar que ya no existe”.

Esta es la relación de organizaciones firmantes del escrito: