Desaparece el bolardo más fotografiado de Madrid

Adiós al bolardo más famoso de la capital. El que se convirtiera durante la última década en el elemento del mobiliario urbano más fotografiado de Madrid gracias al proyecto Malasaña Pivot ha desaparecido de la esquina de la plaza de San Ildefonso con la Corredera de San Pablo. El impacto de algún vehículo se lo llevó por delante hace unos días.

El bolardo permaneció en el suelo durante varias jornadas hasta que desapareció de la calle, dejando un hueco entre las baldosas que el Ayuntamiento todavía no ha reparado. Se desconoce si el consistorio reponerá este hito en una esquina que los vehículos suelen pasar rozando, invadiendo la acera, cuando acceden a la Corredera desde la calle Escorial.

Malasaña Pivot era un trabajo del fotógrafo Alejandro del Estal, una serie de cientos de retratos a personajes anónimos que accedían a posar junto al bolardo para desarrollar una serie artística infinita.Hace año y medio, entrevistado por Somos Malasaña, su autor temía ya por la pervivencia del pivote, que ya estaba inclinado por los golpes de los coches: “Espero que lo arreglen o que, al menos, no se acabe cayendo porque sino me quedo sin proyecto y no tengo pensado finalizarlo ya”, decía entonces.