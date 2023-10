La editorial madrileña que publica autoras palestinas de literatura infantil a beneficio de Gaza

Comprar un libro infantil escrito por autores palestinos, compartir su lectura con tus pequeños y colaborar, de paso, con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, UNRWA. Este es el granito de arena que la pequeña editorial Burro lector ha decidido poner ante el paisaje de desvastación que nos llega cada día desde tierra Palestina por la lluvia de bombas israelíes.

Hablamos con Bárbara Cáceres, la persona detrás de Burro lector. Chilena afincada en Madrid y vecina de Tetuán, puso en marcha la editorial después de la pandemia. “Es un proyecto que va muy poco a poco”, explica la editora, que cuenta que la impresión en color de los cuentos infantiles es cara.

El proyecto, pequeño, se siente vinculado también a lo cercano. Cáceres es vecina del barrio de Bellas Vistas y milita en su vecindad. “Hace poco hicimos una lectura y taller de dibujo en el Biblioespacio del Espacio Bellas Vistas y la idea es repetir allí cada vez que saquemos algo”.

Comenzaron con un desplegable sobre animales feroces muy divertido en el que, al abrir la boca, los animales rugen. Siguieron con la edición de un poema de García Lorca, Canción novísima para los gatos, escrito en 1920 pero desconocido hasta los años ochenta. Está ilustrado por la artista italiana (residente en Madrid) Francesca Aiello. “Nos fue muy bien con este libro, quedó finalista en uno de los premios de la Feria de Bolonia, la más importante de libro infantil”.

Después, llegaron los libros de autoras palestinas. La propia Bárbara tiene ascendencia palestina, “en Chile vive la colonia de palestinos más grande fuera del mundo árabe y siempre he tenido mucha cercanía con este pueblo”, explica. Buscó literatura infantil palestina, dio con Anas Abu Rahma , la escribió presentando su proyecto… y salió el libro.

Un cuento sorbe “S” y “L” está escrito por Abu Rahma (ilustraciones) y su pareja, Lubna Taha, que se ocupa del texto y tiene una editorial en Palestina. “Es un cuento que hicieron junto a su hijo cuando tenía tres años, leyéndolo se ve bien. En un lado sale el dibujo real del niño y al otro el de su madre”.

Desde el principio, un porcentaje del beneficio del libro ha ido dedicado a la UNRAW (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina) pero, dadas las nuevas circunstancias, ha decidido que sea el beneficio íntegro de lo que se venda directamente (puesto que, en librerías, donde también se puede adquirir, una parte del precio se lo llevan la distribución y la propia librería).

El siguiente título de Burro lector, que irá a imprenta próximamente, también ha llegado desde tierra palestina. Yarah Bamieh es autora tanto del texto como de las ilustraciones, en este caso. “Es una invitación a ver la novedad en lo cotidiano, trata sobre un personaje que vive en el fondo del mar y todas las primaveras aparece en una isla donde sus habitantes le esperan ansiosamente porque enseña a ver las cosas de distinta manera”, explica Bárbara.

Las autoras de ambos libros viven en Ramallah (Cisjordania). “He tenido recientemente contactos con Yarah Bamieh, me cuenta que está preocupada aunque allí la situación no es tan mala. Trata de mantenerse tranquila para no transmitir la preocupación a su hijo. Con Lubna no he podido contactar, pero ambas están publicando en redes sociales y las sigo”, cuenta la editora.

Los caminos transnacionales recorridos por la pequeña literatura pueden ser de ida y vuelta. Si quieres disfrutar de Un cuento sorbe “S” y “L” y colaborar a través de su compra con Palestina, puedes. Solo tienes que escribir a burro@burrolector.com y hacerte con él. El precio del libro son 14 euros, que irán a parar íntegramente a la UNRWA.