"Basta ya": Docentes Unidos y AMPAS Unidas hacen un llamamiento a secundar la huelga el próximo 23 de septiembre

Docentes Unidos y AMPAS Unidas denuncian que "la Consejería de Educación sigue actuando de espaldas a toda la comunidad educativa. Sigue improvisando instrucciones sin tener en cuenta la realidad en las aulas y la realidad científica de la propagación del virus". Es por ello que animan tanto a padres como a docentes al seguimiento de la huelga educativa que se celebrará el próximo 23 de septiembre.

Las asociaciones se han hecho eco de la situación vivida en los centros: "Solo se reparten una o dos mascarillas a la semana para el profesorado, no se está doblando la plantilla de docentes para asignar nuevos grupos y bajar ratios, no se están haciendo pruebas serológicas a todo el profesorado, se está recortando en PCRs, no se está reforzando la Atención Primaria, no se han contratado suficiente rastreadores, no se están contratando enfermeras escolares y no se está invirtiendo en medidas de conciliación".

Debido a esto Docentes Unidos y AMPAS Unidas demandan al gobierno de la Región conocer en qué se han invertido los 98,1 millones de fondo COVID para sanidad y 73,8 millones de fondo COVID.

Ambas asociaciones defienden que la Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos es un "protocolo anticuarentenas" diseñado para que "afecte lo mínimo posible al sector económico".

De acuerdo con este protocolo de Salud Pública de la Región de Murcia, "no se decretará cuarentenas a los alumnos de las etapas de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional si el alumnado y los docentes del aula han hecho un uso correcto de las mascarillas", afirman desde las formaciones educativas. Es por ello que exigen que los Coordinadores COVID de los centros educativos sean enfermeras escolares, ya que, aseguran: "Comprobar el cumplimiento correcto de normas de higiene y sanitarias no puede recaer en personal no cualificado ni formado para ello como son los docentes, esto solo generaría más incertidumbre".

Tanto Docentes Unidos como AMPAS Unidas denuncian que la apuesta de la Administración por la semipresencialidad "va en detrimento de la educación del alumnado y de la conciliación de las familias". Abogan por bajar las ratios "sin la necesidad de echar a los alumnos de clase" mediante un aumento de la dotación de docentes.