Cinco incendios provocados en un colegio de primaria disparan las alarmas en Murcia

El colegio de Educación Infantil y Primaria Antonio Delgado Dorrego ha sufrido cinco incendios provocados en casi dos meses. El último con sus 600 alumnos dentro. Situado en el municipio murciano de Sangonera la Verde, llevan 15 años reclamando mejoras en su infraestructura, además de un importante aumento de seguridad. Pese a haber comunicado estas necesidades tanto como al Ayuntamiento de Murcia como a la Consejería de Educación, sus peticiones han caído, por ahora, en saco roto. Los incendios han disparado las alarmas de padres y trabajadores del centro.

"Llevo 10 años trabajando aquí y esta necesidad de mejorar la seguridad ha estado siempre presente", ha señalado David Martín, secretario del Antonio Delgado Dorrego, a eldiario.es. Preocupado por la situación, ha narrado la "complicada" situación del centro, conformado por alumnos que llegan hasta los 12 años de edad: "El curso pasado presentamos cuatro denuncias a la guardia civil, por actos vandálicos y robos de ordenadores. Este verano ha derivado en incendios".

El último se produjo a las 15:00, estando los niños y niñas en el comedor. Dieron el aviso al Colegio de que estaba saliendo humo desde la parte de atrás, en las pistas. Llamaron a emergencias y cogieron extintores para apagarlo antes de que empeorara.

"Todo esto lo hemos puesto en conocimiento de la consejería de Educación, el Ayuntamiento está informado, y el pedáneo también. Seguimos esperando que tomen algún tipo de medida", ha señalado David Martín. Asimismo, desde el centro se han puesto con contacto con la Policía Local, que dice no tener efectivos suficientes para hacer una vigilancia constante y descubrir quién provoca los fuegos.

Desde el Colegio no se han quedado de brazos cruzados. Han propuesto, por ejemplo, que se suban las vallas para que no se pueda entrar, "ya que hay zonas donde es muy baja", ha indicado el secretario del Delgado Dorrego. Por otra parte, ha indicado que el sistema de vigilancia es "muy obsoleto", por lo que han solicitado que lo mejoren y amplíen. "Hemos escuchado palabras pero aún no hemos visto hechos".

La semana pasada se reunieron con la directora general de Centros Educativos de la Comunidad de Murcia, María Remedios Lajara Domínguez, que se comprometió a que esta semana pasaría un técnico de consejería "para ver el tema del vallado y hacer el informe prescriptivo".

Asimismo, desde el Colegio han propuesto que, mientras llegan estas medidas pongan temporalmente un vigilante: "El municipio y los padres y madres de nuestros alumnos están en alerta y deben hacer algo para solucionarlo".

Críticas por 'favorecer' a la educación concertada

La portavoz del grupo municipal del PSOE en Murcia, Susana Hernández, ha criticado la falta de Policía Local "ya que la insuficiencia de medios humanos imposibilita cubrir todo el territorio de Murcia".

Asimismo, la portavoz ha explicado que "el deterioro que sufren los centros públicos también está propiciada la apuesta del Partido Popular por la educación privada", en referencia a los últimos datos en los que Murcia, junto con Madrid, lideran la subida del gasto en educación concertada en la última década.

Por otra parte, el PSOE se ha hecho eco de las necesidades del Colegio de Sangonera La Verde: no tiene salón de actos, faltan sombrajes, hay que actualizar un sistema eléctrico obsoleto, tienen amianto, se necesitan recursos para atención a la diversidad, también ordenadores, mantenimiento de pizarras digitales y proyectores y, además, reponer el material robado, puesto que el centro también ha sufrido diferentes hurtos”, según ha apuntado Paco Noguera.