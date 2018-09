La Sonrisa de Julia vuelve tras cuatro años de letargo: "Ahora todo el mundo quiere ser indie porque está de moda"

De La Sonrisa de Julia a la Billy Boom Band, de la Billy Boom Band a su disco en solitario y ahora prepara el regreso La Sonrisa de Julia otra vez. ¿Marcos necesita nuevas ilusiones cada cierto tiempo?

Supongo que yo y todo el mundo. ¿Existe alguien que no las necesite? Todos deberíamos necesitarlas. Dicho así parece que son cambios constantes, pero todo ha sido un proceso porque mientras hacíamos el proyecto de la Billy Boom Band aproveché para hacer un disco en solitario. Fue una cosa que hice yo solo en mi casa, era algo que me apetecía hacer, necesitaba hacer, y lo hice.

Lo que también es cierto es que los componentes de la banda en ningún momento se han desvinculado. Prueba de ello es la aparición de la Billy Boom Band como banda de rock para niños o los conciertos en Madrid del pasado febrero. ¿Cómo explica la separación de La Sonrisa cuando le preguntan?

Realmente la separación fue de todos nosotros con el proyecto de La Sonrisa de Julia (LSDJ) porque entre nosotros no hubo una separación como tal. Es más, Raúl -el batería- es mi cuñado y el padrino de mis hijos. Simplemente sentimos que necesitábamos descansar aunque en aquel momento no sabíamos si iba a ser definitivo o no y, al final, las circunstancias, las emociones y los impulsos nos han llevado a juntarnos y a hacer un disco nuevo.

Las razones para hacer este disco y las razones de la vuelta de LSDJ fueron variadas. Primero incorporamos a Juan Díaz Terán que era un guitarrista que estaba en la BBB (Billy Boom Band) y en Marcos Cao. Él vino a esos dos conciertos de reencuentro, lo que sumado a que la banda sonara como nunca, terminó por provocar que apareciesen temas nuevos y que compartiésemos una energía nueva. También aparecieron en nuestras vidas los productores Santos & Fluren y Ricky Falkner, que son gente a la que hemos admirado siempre y con la que nunca habíamos podido trabajar. Y por último fue la sensación de que podíamos aportar algo que en los discos anteriores no habíamos aportado.

Raúl Delgado, batería; Juan Díaz, guitarrista, y Marcos Casal, cantante y compositor de LSDJ.

¿Cómo resumiría su experiencia como solista en Marcos Cao?

En LSDJ y en la BBB el que compongo las canciones soy yo, entonces no es diferente del todo. Lo que sí es distinto es que te das el placer de hacer todo lo que quieres en cada momento, lo demás, en mi caso, ha sido parecido porque el batería, el bajista, y el guitarrista son los mismos.

¿Ha echado de menos la libertad creativa que da componer, producir y cantar solo? ¿O es un hombre 'de grupo'?

De vez en cuando me viene bien recluirme y el proyecto Marcos Cao tiene un tipo de canciones que prefiero grabar y hacer yo porque me parecen más sinceras. Sin embargo, hay otras canciones que me parece que encajan mejor en la BBB o en LSDJ, pero Marcos Cao es casi pornográfico, es la desnudez total. Aunque ahora, en estos momentos, no tengo la necesidad de estar solo y de hecho estoy disfrutando muchísimo. Eso sí, seguro que en unos años, cuando me canse, me encantará tener unos momentos de inmersión y de estar solo otra vez.

Empezaron con La Sonrisa de Julia en 2002 y publicaron su primer álbum en 2004, por lo tanto, se podría decir que han visto los cambios que se han ido produciendo dentro del panorama musical. ¿Considera que lo indie está de moda?

Yo creo que sí, y creo que estas cosas de las modas le importan mucho a la gente. Pero a mí no. Hoy en día parece que para ser comercial tienes que ser indie y, antes, ser indie era lo contrario de ser comercial. Eran antagonismos y ahora ya no lo son. De hecho, ahora parece que todo el mundo quiere declararse indie porque está de moda. Por el contrario, nosotros siempre hemos mantenido una postura neutra y distante frente a estas etiquetas porque hace tiempo nosotros éramos indies para los comerciales, y comerciales para los indies. Estábamos ahí en medio y estar en medio estaba muy mal visto. Ahora está hasta bien visto estar en medio y hay grupos a los que les va muy bien así.

El único single que han sacado hasta el momento, 'Maratón', es optimista, enérgico y con una letra y un sonido cuidado hasta el mínimo detalle. Pero, ¿qué más habrá en el disco?

'Maratón' es el adelanto y ha sido escogida así porque creo que resume muy bien el resto del disco. Además, el disco se llama así porque llevamos 16 años en esto y nuestra relación parece que tiene algo de maratoniana. La letra habla un poco de eso y de la maratón vital de cada uno, de la vida como un proyecto a largo plazo. Pero a nivel musical y de letra, el single está en medio de todo lo que se toca en este disco. Hay canciones que van de 'Maratón' a algo más tranquilo y profundo, y hay otras que van hacia lo enérgico, hacia algo más bailable, más rock.

En general es un disco muy positivo porque ahora estamos en el subidón y con ganas de pasárnoslo bien, pero también hay alguna canción más profunda y más melódica que recordará a La Sonrisa de antes. Aun así, considero que es un disco que marca bastante distancia con los discos anteriores porque suena distinto y porque su propuesta es distinta. Sin duda, a pesar de que en LSDJ nunca hemos hecho discos parecidos, este es el menos parecido de todos.

Ha apoyado públicamente la huelga feminista del 8 de marzo, también se ha mostrado crítico con la SGAE, escribió la canción 'Jaque mate' que trata el conflicto catalán… ¿El público ahora busca la opinión y un posicionamiento por parte de los artistas en ciertos temas?

España era un país en el que los artistas no se posicionaban mucho políticamente y creo que tiene que ver con que los conciertos, sobre todo alrededor de los años 2000, eran pagados por ayuntamientos, y eso marca. Cuando el que te paga es un partido político no te mojas mucho, pero eso está cambiando. En Estados Unidos, por ejemplo, todo el mundo se moja porque todo es más privado y yo creo que es como tiene que ser para que la gente tenga libertad. Por suerte, el negocio esta cambiando y dependemos mucho menos de las instituciones, por eso muchos artistas se están empezando a mojar.

Eso sí, tengo que decir que creo que siempre he dicho lo que quería y valoro mucho que mi profesión me permita hacerlo, porque nunca voy a poner en juego mi libertad de expresión por hacer o no hacer un concierto. Pero a mí naturalmente me gusta posicionarme. Tanto es así que en los últimos tiempos he estado a tope con los diques de La Magdalena porque estoy absolutamente en contra, creo que no hacen falta y lo publico en mi Facebook porque me apetece. Y no pasa nada, con el Ayuntamiento de Santander me llevo bien, aunque vaya en contra de algunas de sus políticas. Cualquier persona inteligente sabe que se puede trabajar con distintas opiniones.

Como vecino, ¿ve más cerca la regeneración del bosque de Loredo?

Lo que veo es que lo conseguimos parar, pero también vi como funciona la sociedad de nuestro país en primera persona, a nivel político y a nivel de pueblo. Vi que muy pocos partidos políticos se mojaron y que muchos mintieron, como el PSOE. Me dio muchísima pena que mintiese tan descaradamente porque yo podía ser un potencial votante de su partido, pero ahí me demostró que aparentemente hacían que sí estaban a favor de los que queríamos que se parase la tala, pero en la práctica se pusieron a favor de sus intereses como partido y de las empresas involucradas. Del PRC, sin embargo, no esperaba nada y actuaron como esperaba que fuesen a actuar. Podemos, sin embargo, se mojó clarísimamente. A partir de ahí vi como funcionaba Ciudadanos también y el resto de los partidos...

Otra cosa para la que me sirvió fue para ver cómo se fracciona un pueblo con un tema en el que no todos los vecinos estábamos de acuerdo. Eso me dio una radiografía de cómo es este país, de lo que cuesta poner a la gente de acuerdo y de lo increíblemente belicosos que somos con la opinión contraria.

Cao considera que el nuevo álbum "es muy positivo y enérgico".

En 'Jaque mate', la canción que habla sobre los nacionalismos en Catalunya, hablamos precisamente de eso, de que parece que cualquier opinión contraria es una ofensa. Estamos muy poco democratizados, estamos poco acostumbrados a que la gente piense distinto y no pase nada.

Pero volviendo al tema, al final conseguimos parar la tala, pero ya habían talado el 70% del bosque y habían vendido la madera. A partir de aquí a lo único a lo que aspiramos es a que el Gobierno de Cantabria compre esos terrenos y los regenere, aunque esperanzas mientras gobiernen PRC y PSOE tengo pocas, ya que son los mismos que permitieron que se talase.

¿Cree que la paralización de la tala es un indicador de que la gente cada vez tiene más poder?

Sí, y creo que es debido a las redes sociales. La gente siempre ha estado harta, pero antes dependíamos de unos medios de comunicación que podían estar con el poder que gobernaba. Ahora existen las redes y a los medios de comunicación no les queda otra que ceñirse a la verdad. Pero vamos, que la gente ha estado cansada siempre, la diferencia es que ahora hay más canales para la difusión. Ahora todo es más complejo pero más real. Hoy en día mentir es mucho más difícil, porque si dices que has llenado en un concierto y hay gente que saca imágenes y se ven 40 personas, te han pillado. Y eso mola, la verdad es que mola.