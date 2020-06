Se reactiva el foco de Txagorritxu con tres casos, Basurto suma otros cuatro contagios y los fallecidos son ya tres

Cantabria y Navarra ya le han dicho 'no' a Euskadi en su plan de reabrir el tránsito entre comunidades autónomas a partir del 15 de junio. Les preocupan los rebrotes en dos hospitales, Basurto en Bilbao y Txagorritxu en Vitoria, y el propio Gobierno vasco admite un "cambio de tendencia" en la estadísticas. Según los datos de este jueves, se han conocido nuevos casos en el centro sanitario de Vitoria -tres positivos que elevan a siete los casos detectados en este brote- y el foco de Basurto llega ya a 29 personas -cuatro más-. Tres personas infectadas -dos en Bilbao y una en Vitoria- han fallecido ya.

En el caso de Vitoria, son 130 los test practicados y, tras 48 horas sin novedades, han vuelto a conocerse nuevos contagios. Son siete ya los infectados -tres pacientes. tres visitantes y una enfermera-. El brote se detectó cuando un interno de Oncología dio positivo. Llevaba semanas internos y dio negativo al ingreso y antes de una intervención, pero en la tercera se le detectó COVID-19. Evoluciona "favorablemente" y recibirá el alta próximamente. Por el contrario, el segundo de los enfermos que se contagió ha fallecido. Tenía un cuadro oncohematólogio en un estadío avanzado antes de contraer el Sars-Cov-2.

En cuanto a los nuevos casos, no es que hayan dado positivo en la PCR recientemente, sino que son casos de jornadas anteriores que, debido al "rastreo", se han vinculado con el foco. Uno de los tres infectados asociados ahora al brote fue también paciente en el ala de Oncología y había sido dado de alta hace "ocho días". Se investiga también si una anciana de una residencia de Aretxabaleta (Gipuzkoa), que es la única en ese territorio que queda con casos activos de COVID-19 puede o no guardar relación con este foco, ya que se le detectó la enfermedad al realizarle una prueba médica en Txagorritxu. Los otros tres mayores de su centro aún infectados han sido derivados al hospital de Eibar.

La "hipótesis" de Basurto

En el caso de Basurto, se han realizado 798 pruebas PCR a sanitarios (552, 11 de los cuales positivos), pacientes (134, 11 contagiados) y visitantes (112, 7 enfermos). Dos personas han fallecido, una en las últimas horas, aunque el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) matiza que "tenían patologías previas" además de la COVID-19 contraída recientemente. Se sigue investigando el origen del brote, aunque la consejera de Salud, Nekane Murga, ha apuntado a que buena parte de los profesionales infectados compartieron una intervención de urgencia. "Es una hipótesis", ha lanzado. Cinco personas están ingresadas en el propio Basurto, otra en el hospital de Santa Marina y cuatro permanecen en seguimiento domiciliario.

En el conjunto de Euskadi, de miércoles a jueves ha habido 13 contagios nuevos, doce en Bizkaia y uno en Álava. Los positivos totales son 20.261 y se ha conocido que un 30% de las personas que en marzo presentaron síntomas respiratorios pasaron la COVID-19 sin ser diagnosticadas merced a un programa de cribado. Son 959 los que han dado positivo en una prueba de anticuerpos de entre 3.240 personas analizadas. Se hará otro cribado con 8.338 personas más.

Han fallecido en la pandemia 1.584 personas, cuatro de ellas en la última jornada. 18 personas permanecen graves en la UCI y un total de dos centenares ingresadas en total. Según Murga, "el contagio fuera de los focos no está incrementándose de forma marcada" lo que da "cierta seguridad" a Euskadi para proseguir con la desescalada aunque siempre con "responsabilidad". El denominado R0 -casos derivados de cada positivo- se estabiliza en 1,88, aunque todavía sigue rojo: por encima de 1 se considera que la cadena de contagios está en expansión.

Se enfría el final del estado de alarma

No obstante, y ante los recelos de las comunidades vecinas, la consejera comisionada por el lehendakari, Iñigo Urkullu, para liderar esta salida de la pandemia, Arantxa Tapia, ha parecido enfriar un poco la opción de dar por finalizado el estado de alarma el 15 de junio. Ha explicado que el lunes se evaluarán los datos de una "semana completa" en fase 3 y que se tomará una decisión de si "procede levantar" la excepcionalidad de inmediato o darle una semana más.

"No nos podemos olvidar que el virus no ha desaparecido", ha argumentado Tapia, aunque ha querido destacar que los rebrotes están "muy localizados" y "controlados" y, sobre todo, que Osakidetza tiene "capacidad de reacción" para rastrearlos con celeridad. Sobre el 'no de María Chivite o Miguel Revilla a la circulación hacia Navarra o Cantabria, Tapia se ha limitado a reseñar que "sería precipitado avanzar sin tener los datos de la semana", aunque Urkullu diera por hecha la fecha del 15 de junio días atrás.