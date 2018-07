Las grabaciones que aportó Ainhoa Alberdi al fiscal Josu Izaguirre en 2009, cuando denunció el 'caso De Miguel', en las que se alude al pago de comisiones por la adjudicación de contratos como algo "dentro de lo normal", no son las únicas que constan en un sumario de más de 25.000 folios y casi 100 tomos. El propio Alfredo de Miguel, ex 'número dos' del PNV alavés, grabó algunas conversaciones y almacenó los archivos de audio en el ordenador de su despacho oficial en la Diputación de Álava, donde ejercía como máximo responsable de Administración Local y Equilibrio Territorial (Urbanismo) hasta su detención por corrupción en marzo de 2010. Una de ellas tiene como eje central el dinero y es una charla telefónica entre el político, al que se le conoce como Txitxo, y el dirigente local del partido en Salvatierra, José María Rekarte, que se identifica a sí mismo.

Rekarte: Yo te digo que se recibe un... un dinero en el Araba [Buru Batzar], con esto y demás.

Txitxo: ¿Eh? ¿Perdona?

R.: ¿Eh? Y se está aplazando, dándole vueltas al esto, no diciendo nada y ¡joé!

T.: Pero a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Que nosotros hemos recibido qué?

R.: Un dinero.

T.: ¿Un dinero de quién?

R.: Lagrán... lo habéis recibido.

La conversación fue transcrita por la agente de la Ertzaintza 15421 en un informe entregado al inicio de la investigación y en el que se hacen constar también algunas partes que no se entienden. En todo caso, De Miguel en ningún momento muestra extrañeza de que se le hable de recibir dinero. Sí es muy insistente, incluso vehemente, a la hora de sonsacar a su interlocutor los detalles de esta operación.

Parte del material informático incautado a Alfredo de Miguel, Koldo Ochandiano y Aitor Tellería ELDIARIONORTE.ES

T.: Yo no he recibido ningún dinero para ti.

R.: El Araba sí.

T.: ¿El Araba ha recibido un dinero para ti de quién?

R.: Yo no sé... No sé...

T.: Bueno, ¿pues quién te dice todo esto?

R.: Administraciones...

T.: Dime. Dime quién te dice todo esto [...]. A ver, si quieres jugar con mentiras, juegas con mentiras [...]. Entonces no me digas cosas de que si hemos recibido un dinero para ti...

R.: En todo caso quería decir de ti, quería decir de ti.

T.: ¿De mí? ¿De mí?

R.: Claro, ¡joé! Si a mí me dicen y me aseguran que el Araba ha recibido un dinero....

En un punto de la conversación, el tono de De Miguel va 'in crescendo':

T.: ¡Que me digas quién te ha dicho! ¿Quién? ¡Que me digas quién te lo ha dicho y lo discutimos tranquilamente! Dime, quedamos con la persona, quedamos con la persona que te haya dicho y lo discutimos tranquilamente. O el que lo haya dado, o el que tú quieras. Y luego lo aclaramos tranquilamente. Dime día y hora.

R.: Txitxo, que no tengo más, que no tengo más. ¡Tú! Que no tengo más...

T.: ¡Que no es que no tengas más, hostias! ¡Que estás diciendo cosas que no son, joder!

R.: Bien

T.: ¿Entonces? ¡Que quiero que lo aclares, que quiero que lo aclares!

R.: A mí me han mentido, entonces

T.: Mira, me da igual si te han mentido o no te han mentido. Esto lo aclaramos personalmente, ¿eh? Y si a mí... No me han dado nada para vosotros nunca. Nunca.

La forma de hablar del político deja muchos interrogantes: ¿Quiénes dan dinero a De Miguel? ¿Cuántas veces lo hacen? ¿Quiénes son los 'vosotros' a los que se refiere cuando se dirige a Rekarte? Más adelante se alude que al partido tampoco "le han dado nada". ¿A quiénes alude Txitxo?

R.: Si yo no digo que tú has recibido....

T.: Pues si estás diciendo que el Araba.... Al ABB no le han dado nada. Nada le han dado.

R.: Puesto en ningún momento, ¿eh? El nombre que ha puesto el Araba ha recibido...

T.: ¿Que el Araba ha recibido? Pues dime de quién. ¡Dime de quién ha recibido!

R.: Las personas.... De quién tampoco me lo sé.

T.: ¡Bueno! Yo te pido que me aclares. Yo te pido que aclares esto urgentemente, ¿eh? ¡Urgentemente! Te aviso, ¿Eh? Te aviso. ¡Te aviso, Rekarte! ¡Urgentemente! ¡Urgentemente!

R.: Si tú no has recibido.... Si tú nos has recibido nada pues no pasa nada. Pues ya está, no has recibido. Yo te digo que sí has recibido, pero tú dices que no. Pues ya está...

T.: ¡Urgentemente aclara eso! ¿Eh?

R.: ¡Yo no tengo nada que aclarar!

T.: Aclara...

R.: ¡Yo no tengo nada que aclarar! Yo, José María Rekarte, no tengo nada que aclarar.

T.: Pues entonces no digas cosas que no existen....

R.: Yo he dicho lo que me han dicho....

T.: Bueno, ¡que me digas quién lo ha dicho para poder hablar con él!

R.: Escucha y lo vuelvo a decir. Y lo vuelvo a decir, ¿eh? Que a mí me han dicho. Eso.

T.: Que me digas quién... Para poder hablar con él.

R.: Yo no tengo... No tengo nada más que decir ni nada más que hablar, ¿eh? Si tú me dices que no, el otro me dice que sí y ya está, nada más, no pasa nada más.

T.: ¿Que no pasa? ¿Cómo que no pasa nada más? Perdona, esto se aclara porque aquí de chorizos nadie...

R.: ¡Hombre claro!

T.: Porque a ver si se lo ha quedado el que te lo está diciendo, porque a nosotros no nos han dado nada.

En la fase de investigación, dirigida por el juez instructor Roberto Ramos, José María Rekarte fue citado como testigo para explicar el contexto de esta conversación. Rekarte compareció el 29 de septiembre de 2010. El declarante situó la charla telefónica seis o siete años atrás, cuando él era responsable del PNV en Salvatierra, pero no fue capaz de recordar de qué trataba. Sí deslizó que el partido organizaba cenas en el pueblo, que él adelantaba el dinero y luego solicitaba el reembolso al ABB. Calculó que ponía unas 20.000 pesetas (120 euros, aproximadamente). "Es posible" -dijo- que eso fuera el motivo de la charla, aunque en ningún momento parecen hablar de ello.



Rekarte declarará este lunes en el juicio del 'caso De Miguel', que aborda la fase final de comparecencias de testigos y peritos antes del parón estival. A la vuelta del verano, concretamente a partir del 17 de septiembre, será el turno de los interrogatorios a los imputados. Contactado por este periódico, el testigo eludió hacer comentarios sobre su conversación con De Miguel.