Iglesias insta a Sánchez a formar un Gobierno de coalición con Podemos para no salir "débil"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha celebrado este jueves que la moción de censura del PSOE contra el presidente Mariano Rajoy vaya a salir adelante, y ha aprovechado su intervención durante el debate de la iniciativa en el Congreso para pedir al líder socialista, Pedro Sánchez, que se ocupe ahora de construir un Gobierno "fuerte", es decir, un Ejecutivo de coalición con Podemos sostenido por los 156 diputados que suman sus grupos parlamentarios junto a sus socios electorales.

"No puede salir de aquí débil. El señor Rajoy le ha intentado humillar diciéndole que tiene 84 diputados. Construyamos una mayoría parlamentaria de 156 diputados y un diálogo fraternal serio con las fuerzas vascas y catalanas. Demuestre que puede tener un Gobierno mucho más fuerte que el de los 134 diputados del PP", ha instado Iglesias.

Aunque no ha pronunciado las palabras 'Gobierno de coalición', ha dejado claro que es esta la opción que desea, al avisar a Sánchez de que "con 84 diputados no se puede gobernar sin llegar a acuerdos de Gobierno, no sólo de investidura y de legislatura". "Esté a la altura de lo que tiene que ser un presidente en la España del fin del bipartidismo", ha reclamado.

Iglesias ha retomado de este modo la petición que ya hizo a Sánchez tras las elecciones generales de diciembre de 2015, cuando el líder socialista asumió el encargo del Rey para ser candidato a la investidura, aunque en esta ocasión no lo ha puesto de condición para apoyarle, y sólo lo ha planteado como la vía más aconsejable para tener un Gobierno "fuerte", al que Rajoy no pueda "humillar".

"QUE RAJOY NO LE HUMILLE"

"No puedo consentir que sea humillado cuando Rajoy se burla de usted diciendo que va a gobernar con 84 diputados y con sus Presupuestos. Tiene que tener más dignidad. Tiene que ser el presidente de todos los españoles y tiene que presentar unos Presupuestos y un horizonte de progreso. No puede permitir que los corruptos le humillen", ha enfatizado.

Precisamente en cuanto a los Presupuestos, Iglesias ha aprovechado su turno para responder a la mención que ha dedicado Rajoy a Podemos durante su rifirrafe con Sánchez, cuando ha asegurado que al apoyar la moción, se iban a "comer con patatas" las cuentas públicas que tanto han criticado. "Es verdad. Durante unos meses nos los vamos a tener que comer con patatas, pero en esa comida no va a haber sentado ni un solo corrupto", ha afirmado.

Según Iglesias, si para algo va a servir esta iniciativa es para "sacar a los corruptos de las instituciones" y acometer una "limpieza del aparato del Estado" que, según ha recordado, su formación lleva "mucho tiempo" pidiendo a los partidos que finalmente este viernes sacarán adelante la moción de censura contra Rajoy. "Hoy por fin mandamos a casa al PP", ha celebrado.

"Durante mucho tiempo nos han dicho que era imposible, y entre hoy y mañana el camino que llevamos señalando durante muchos meses como única alternativa al modelo de PP y Ciudadanos se va a hacer realidad. Por eso estamos muy satisfechos y contentos", ha enfatizado.

Eso sí, ha pedido a Sánchez que aproveche esta oportunidad para afrontar los "tres grandes problemas de los españoles que el PP ha sido incapaz de resolver porque era, según Iglesias, parte de ellos, y que son la crisis institucional y la corrupción, el desmantelamiento del Estado del Bienestar y la integridad territorial.

"Ustedes no son un Gobierno capaz de limpiar la corrupción de las instituciones porque ustedes son los corruptos. Son un partido incapaz de defender el Estado del Bienestar porque son los liquidadores. Y son incapaces de afrontar la plurinacionalidad de nuestra patria porque su centralismo monárquico les hace no entender España", ha espetado al PP.

EL DISCURSO DE RIVERA, "PROPIO DE UN FASCISTA"

Iglesias también se ha mostrado especialmente duro con Ciudadanos y su líder, Albert Rivera, a quien ha acusado de ser un "provocador" en la cuestión catalana y de haber protagonizado un discurso "más propio de un fascista que de un demócrata". "Frente a eso nos tendrá siempre en frente, señor Rivera", ha avisado.

De hecho, el líder 'morado' ha dedicado parte de su intervención a las fuerzas catalanas y vascas, para pedirles que confíen en que "España no es el PP y Ciudadanos". "Trabajemos juntos para que quizás nuestros hijos puedan vivir en una república fraternal y plurinacional", ha animado Iglesias, quien también ha pedido a Sánchez que apueste por el "camino del diálogo institucional" con la Generalitat.

El secretario general 'morado' ha dedicado la parte final de su discurso al líder del PSOE, y ha comenzado aplaudiendo que finalmente se haya decidido por presentar una moción de censura, tras rechazar apoyar la que su grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea defendió sin éxito hace un año. "Más vale tarde que nunca", ha destacado.

Eso sí, ha avisado a Sánchez de que su obligación como candidato a la presidencia es "ofrecer un horizonte de país" a los españoles, "detallar las medidas de su Gobierno y presentar un programa social". "No le puede hablar sólo al PNV ni contar los SMS con Rivera, tiene hablar a los españoles. Tiene usted que parecer presidenciable", ha advertido.

ESPERANZA TRAS ECHAR A LOS "CORRUPTOS"

Por su parte, Lucía Martín, portavoz de En Comú, ha manifestado su "alegría" por el hecho de que se vaya a "mandar a casa" al Gobierno de Mariano Rajoy, que en su opinión ha sido "un lastre" para el país, al igual que Ciudadanos. "Déjenme expresar la alegría de echar a una banda de corruptos que no tienen ningún respeto por la democracia", ha concluido.

Alberto Garzón, de Izquierda Unida, considera que la moción de censura "abre un horizonte de esperanza" para combatir las políticas neoliberales y el "autoritarismo" del Gobierno del PP, y se ha ofrecido al PSOE para "construir una España distinta a la de Rajoy y Rivera".

Por parte de En Marea, Miguel Anxo Fernández Bello ha indicado que la sentencia de Gürtel constata que "el PP se lucró a través de una trama corrupta" y que Rajoy es "una persona con la credibilidad por los suelos". "¿De verdad se creían que podían continuar?", ha señalado, en alusión al PP.