Pablo Iglesias asegura que las presiones del Ibex 35 han dificultado el acuerdo para un Gobierno de coalición

Pablo Iglesias no da por rotas las negociaciones para la investidura pese a lo dicho por Pedro Sánchez en ese sentido, durante una entrevista concedida a la Cadena Ser este lunes. El líder de Unidas Podemos pide un nuevo esfuerzo y asegura que el PSOE está sufriendo la presión de los poderes económicos para no acordar un Gobierno con ministros de su formación. "Algunos saben que a nosotros no se nos puede comprar, por eso hay tantas presiones para que no gobiernes con nosotros", ha asegurado.

Iglesias ha citado específicamente a la presidenta del Banco de Santander, Ana Patricia Botín y se ha referido a las declaraciones del presidente de la patronal, Antonio Garamendi, en las que daba a entender que una repetición electoral no suponía un problema para el mundo de la empresa.

"Claro que se está presionando a Pedro Sánchez -ha dicho Iglesias-. Se nota hasta en los bandazos que ha ido dando". El líder de Unidas Podemos le ha sugerido al presidente del Gobierno en funciones que salga y explique quién le está llamando. Ha atribuido esta posibilidad a las presiones que recibe Sánchez del Ibex, los banqueros y los medios de comunicación. Por ello, ha instado a Sánchez a que salga públicamente y explique en una entrevista las razones para no permitir la presencia del líder de Podemos en el Gobierno.

De todas formas, asegura que mantiene la mano tendida para alcanzar un acuerdo a través de una negociación "integral" y asegura que Sánchez se equivocó este lunes cuando dio por rotas las negociaciones, alegando la consulta activada por Podemos para que sus bases opinen sobre pactar con el PSOE. En este sentido se preguntó quién habló el domingo con el líder socialista para decirle que rompiera las negociaciones.

Iglesias se ha mostrado esperanzado en que aún se pueda producir el acuerdo y ha ofrecido "mano tendida": "No quiero tirar la toalla. Ojalá sea antes de septiembre", ha asegurado. El dirigente de izquierdas ha pedido al PSOE "que por una vez se atrevan con los poderosos y cambien algunas cosas en este país".

Durante la entrevista con Antonio García Ferreras, el líder de Unidas Podemos ha negado que el presidente del Gobierno le haya vetado expresamente para formar parte de un ejecutivo de coalición. "El presidente no ha planteado ningún veto. En el mes de mayo estaba de acuerdo en hacer un Gobierno de coalición", ha asegurado. Iglesias ha desvelado que, durante el mes de mayo, el PSOE les ofreció la presidencia del Congreso, un extremo que el PSOE ha desmentido en las últimas semanas.

A la espera de solución en La Rioja

Pablo Iglesias se ha mostrado "convencido" de que al final habrá un acuerdo entre el PSOE y Podemos en La Rioja que permita superar el primer fiasco en la investidura que este lunes se ha saldado sin los votos suficientes para constituir un ejecutivo de izquierdas liderado por los socialistas. "Esperamos que esto se solucione", ha asegurado el líder de Unidas Podemos que reconoce que "ahí no mando nada".

Preguntado sobre las reclamaciones de su formación que ofrece un voto en la investidura a cambio de tres consejerías en el gobierno riojano, Iglesias ha declinado realizar valoraciones: "Sobre las negociaciones no puedo entrar en los detalles", ha asegurado.