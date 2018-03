El exalcalde que denunció 'Fariña': "Si no fuera creyente y tuviera un revólver buscaba al autor y le pegaba un tiro"

José Alfredo Bea Gondar, ex alcalde de O Grove que logró el secuestro cautelar de Fariña el pasado 20 de febrero por una demanda por vulneración de su derecho al honor, ha concedido una entrevista publicada en El Mundo este domingo. En ella afirma que se siente "muy mal" cuando le leen uno de los dos párrafos por los que denunció el libro, y añade que "si yo no fuera creyente y tuviera un revólver buscaba al tipo y le pegaba un tiro en la cabeza", refiriéndose al autor, Nacho Carretero.

"Como se hacía antes en el Oeste", continúa, "no lo voy a hacer nunca, pero ya llega un momento que te hartas de que alguien mienta". El expolítico defiende en la entrevista que "todo eso es mentira. No conozco ni a Picos, ni a Picas... Tampoco a la persona que testificó contra mí, ni por qué lo hizo. No vi nunca a Sito... Fui absuelto por el Supremo". El texto lo ilustra el suplemento Crónica con una foto de sus manos manchadas de 'fariña', que significa 'harina' en gallego, y es como se conoce a la cocaína en jerga: "La única que conozco es la que utilizo para hacer las empanadas gallegas".

Carretero afirma que fue absuelto por un "defecto de forma", pero Bea Gondar dice que eso también "es mentira. No hay nada probado ni hubo un defecto de forma". Sobre su procesamiento en 2011 por un alijo de dos toneladas de cocaína afirma que "estuve cinco meses en prisión preventiva, pero demostré que yo no tuve nada que ver"."Un amigo colombiano me dijo que quería dedicarse a los encurtidos en España. Necesitaba un coche y le llevé a un amigo que alquilaba vehículos. Le pidió una fianza de 30.000 pesetas y le dijo que sólo tenía una tarjeta de crédito colombiana. Mi amigo me dijo que prefería ponerlo a mi nombre, que de mí se fiaba", argumenta sobre la vinculación de su coche.

El exregidor de O Grove fue condenado a cuatro años por narcotráfico en la Audiencia Nacional pero el Supremo lo absolvió por la anulación de la declaración de un arrepentido, el defecto de forma que él ahora niega. De los cargos de blanqueo nunca se libró: fue condenado primero a tres años en la Audiencia Nacional que el Supremo amplió a cuatro años y siete meses. Su demanda por protección al honor reclama 500.000 euros de indemnización al periodista Nacho Carretero y a Libros del K.O. por llamarle narco. La editorial ha denunciado hoy en redes sociales las palabras que pronuncia en El Mundo como "una amenaza de muerte".

Bea Gondar presume también de que en su municipio le reciben como una estrella: "Hasta me piden selfies". "Lo importante no es que te apoyen los tuiteros, sino los jueces. Es lo que no entiende el autor. No me sorprende que mucha gente le apoye porque, como decía Romanones, España es tan voluble que se acuesta monárquica y se levanta republicana", añade sobre ese apoyo popular. Debido a él, anuncia que va a presentarse a las próximas municipales: "Que una juez me haya dado la razón me ha dado fuerzas y ahora quiero volver a ser alcalde".

Preguntado por la publicidad que ha ganado tanto la serie de Antena 3 inspirada en el libro como el propio libro a raíz del secuestro, la corrobora: "L a verdad es que la editorial y la productora me tendrían que dar un porcentaje. Nosotros no filtramos lo del secuestro de la obra. Les ha beneficiado. Pero cuanto más se venda la novela mejor, porque así Mr. Fariña me pagará. Yo tenía que defender mi honor". Lo cierto es que la editorial ya ha dicho en varias ocasiones que el episodio les "hace daño" al tratarse de una empresa muy pequeña.