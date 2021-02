El PP anuncia avances para cerrar con el PSOE un acuerdo para renovar el Poder Judicial esta semana

El acuerdo entre PSOE y PP para renovar esta misma semana el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el consejo de administración de RTVE y otras instituciones como el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo, está más cerca que nunca después de más de dos años de bloqueo, según ha avanzado este lunes el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea. En los dos últimos años ha sido precisamente el PP el que ha bloqueado dicha renovación, que ha hecho que el Poder Judicial mantuviera la composición pactada entre populares y socialistas en 2013, en la que tiene amplia mayoría el sector conservador, y que fue acordada cuando el PP de Mariano Rajoy gobernaba con mayoría absoluta.

Sánchez llama a Casado para renovar el Poder Judicial y el PP responde que el veto a Unidas Podemos se mantiene

Saber más

El argumento de los populares para ver más cerca esas renovaciones es que, según ha explicado García Egea en una entrevista en la Cope, se ha cumplido una de las exigencias de su grupo, que era que "Podemos esté al margen de cualquier conversación" para renovar el Poder Judicial. Se trata de una condición que, en realidad, ya venía cumpliéndose desde hace meses, porque las conversaciones para esas renovaciones las estaban llevando directa y exclusivamente el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, por parte del PSOE, y el secretario de Justicia del PP y consejero madrileño, Enrique López, por la de los populares.

Campo lleva semanas asegurando que el acuerdo estaba cerrado y que solo faltaba que lo anunciara el equipo de Pablo Casado. La versión de García Egea es, en cambio, que aún no está cerrada y que se sigue hablando. "Pusimos tres condiciones para la renovación de los órganos constitucionales: que Podemos no tuviera nada que ver en esta negociación, la despolitización para que no haya políticos en los órganos judiciales y reforzar la independencia de estos órganos judiciales. El PSOE está aceptando la primera de estas condiciones. Cuando se aceptan las condiciones no tenemos ningún problema para seguir adelante", ha dicho el 'número dos' del PP.

"Este es el camino adecuado para renovar las instituciones y fortalecer su independencia", ha sostenido García Egea, antes de asegurar que "el pirómano", en alusión a Unidas Podemos, "no puede elegir al bombero". "Es algo que todo el mundo entiende y es un paso importante", ha añadido. En esta línea, el dirigente popular ha insistido en que la formación liderada por Pablo Iglesias no "va a estar en la renovación" porque Podemos "tiene un pacto con Pedro Sánchez y no con el PP". "Y como estamos hablando de un pacto parlamentario, Podemos no es necesario y hay que seguir profundizando en el camino", ha apuntado.

La llamada entre Sánchez y Casado

"En esta renovación de lo órganos judiciales Podemos no va a tener nada que ver", ha insistido García Egea, que ha considerado que esa supuesta aceptación de la exigencia de su partido ha llegado por parte del PSOE en los últimos días. "La renovación está en marcha y no se puede volver atrás", ha zanjado.

El anuncio del PP se produce cinco días después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, telefoneara al presidente del PP, Pablo Casado, para abordar la renovación de los órganos constitucionales. Ese miércoles pasado, el tono de Moncloa cuando informó de la llamada fue más conciliador que en otras ocasiones: habló de "constructiva conversación" con el jefe de la oposición por primera vez ya que hasta ahora los comunicados tras las llamadas o encuentros enfatizaban la actitud de "bloqueo" del PP.

Hace justo un año, el 17 de febrero de 2020, el presidente y el jefe de la oposición abordaban el asunto con un resultado diametralmente opuesto para Moncloa: "El Gobierno constata que el PP sigue instalado en su estrategia de bloqueo". "Pese al nuevo llamamiento del presidente del gobierno a cumplir íntegramente la letra de la Constitución del 78, la conversación no ha permitido avances y sólo ha servido para comprobar que la posición de bloqueo del PP sigue siendo la misma", lamentaba Moncloa hace tan solo dos meses.