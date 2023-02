Sánchez, sobre la moción de censura: “El PP con Feijóo se acerca a Vox y no se atreve a rechazar la moción”

Pedro Sánchez cree que el PP de Alberto Núñez Feijóo está hoy más cerca de la ultraderecha que bajo el liderazgo de Pablo Casado. Durante una entrevista este lunes por la noche en Telecinco, el presidente del Gobierno ha basado su razonamiento en la postura de los populares respecto a la moción de censura registrada por Vox. “Ha cambiado la posición del PP. En la primera moción de censura de Vox Pablo Casado optó por el 'no' y ahora Alberto Núñez Feijóo anuncia una abstención. El PP con Feijóo se está acercando a Vox”, ha concluído.

Sánchez ha señalado que, en su opinión, el motivo de la postura del principal partido de la oposición es que “no se atreven a distanciarse de Vox”. “Sabe que lo necesita para gobernar”, ha dicho el presidente, que ha mostrado su “respeto” tanto al candidato elegido por la ultraderecha, Ramón Tamames, como al mero instrumento parlamentario.

“Muestro el máximo respeto hacia el señor Tamames. Nosotros nos vamos a tomar muy en serio la moción de censura porque respetamos el parlamento y porque es una oportunidad para confrontar dos modelos de país: el de una coalición progresista frente al de una coalición de la derecha con ultraderecha”, ha comentado.

El presidente también ha hecho una lectura política de las dos mociones de censura presentadas por la extrema derecha durante la legislatura. “La primera la presentaron tras la pandemia y esta la presentan tras la guerra”, ha recordado. “En el esquema de juego de la ultraderecha las cosas no han cambiado, solo quieren pescar en río revuelto”, ha lamentado. Sánchez ha destacado también que, además del cambio de postura del principal partido de la oposición respecto a la moción de censura, el otro cambio respecto a la primera moción de Vox es que Abascal no sea el candidato. “Entiendo que Abascal no se atreva a presentarse como candidato después del rapapolvo de la primera vez”, ha dicho.

Durante la entrevista en Telecinco le han preguntado también a Sánchez por el gesto del president de la Generalitat, Pere Aragonés, este jueves durante la inauguración del Mobile World Congress de no saludar al rey Felipe VI a su llegada al evento. “Una equivocación”, ha respondido el presidente, que ha puesto en valor la relevancia del Mobile a nivel mundial. “El rey de España también contribuye al respaldo institucional de un evento que es referencia internacional”, ha dicho.