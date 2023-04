Última hora sobre la actualidad política, en directo

09:33 h

Anticapitalistas ha lamentado que en la ley de vivienda, para la que el Gobierno logró la pasada semana un acuerdo con ERC y EH Bildu sigan de lado “los problemas centrales”: “Ni hablar de parque público de vivienda empezando por la Sareb, ni acabar con los desahucios, ni alquiler social”, han dicho en una nota de prensa difundida este lunes. “Sigue la barra libre a la especulación”, sentencian.

“¿A qué juegan el PSOE, Unidas Podemos y ERC y Bildu con esta ley, a quién pretenden engañar?”, lanza Anticapitalistas, que añade que, mientras hay “más de 3,4 millones de viviendas vacías” que podrían pasar “a componer el parque público” la norma “no menciona a la Sareb”, ni explica “cómo y a qué nivel” se aumentaría ese parque público de viviendas.

Sobre la regulación de los alquileres, Anticapitalistas lo califica de “farsa”. “Ya no es que [la ley] no obligue a bajarlos, sino que sigue permitiendo que los precios continúen su desorbitado crecimiento”, expresa, para denunciar que las subidas “no se limitan ni en las llamadas zonas 'tensionadas”: “Esta ley no limita que cada vez menos manos concentren más propiedades, no afecta ni mínimamente la concentración de vivienda. Es más, la norma pactada por el Gobierno, Bildu y ERC crea un incentivo para expulsar a los inquilinos, ya que es la forma más fácil de subir el precio del alquiler sin límite alguno”.

Anticapitalistas insiste finalmente en que la norma “no prohíbe ni modifica la existencia de los 'alquileres de temporada”. “Es evidente para la mayoría que el acceso a la vivienda, su mercantilización constituye un conflicto de primer orden. No se va a resolver mirando para otro lado como insiste en hacer el Gobierno, EH Bildu y ERC”, zanjan.